Die schönste Jahreszeit ist da – Der Sommer

(fair-NEWS)

Der Sommer ist zumindest kalendarisch zu sehen, wenn auch noch nicht an einigen Orten von Deutschland meteorologisch angekommen. Den nassen Sommer zum Trotz, starten vielerorts kleine oder auch größere Grill-Partys. Wer ein Grillevent organisiert, weiß wie viel Arbeit damit verbunden ist. Nach der Gästeanzahl richtet sich die Auswahl der Location, vielleicht reicht sogar die Terrasse/Balkon oder der eigene Garten aus. Vieles muss geplant werden, hierbei kann das „Low Carb Party“ Buch eine hilfreiche Unterstützung für den Gastgeber sein.In diesem Low Carb Party Buch präsentieren die Autorinnen Schütz & Beuke einen Low Carb Brunch für 10 Personen mit der dazugehörigen Einkaufsliste. Dabei kommen auch Vegetarier voll auf ihre Kosten, und Backliebhaber wird das Backen im Glas auf unkomplizierte Weise erklärt. Im hinteren Teil des Buches gibt es eine umfassende Ernährungsberatung, wie Low Carb (kohlenhydratarme Ernährung) sich positiv auf die Gesundheit auswirkt.Buch: Low Carb PartyAutoren: Jutta Schütz und Sabine BeukeVerlag: Books on Demand GmbH, NorderstedtISBN 978-3-7322-3250-5EURO 8,90SEITENZAHL: 104E-BOOK ISBN 978-3-8482-8445-0EURO 4,99Kurzbeschreibung: Low Carb Brunch – von süß bis herzhaft, exotisch, deftig oder mediterran – für 10 Personen mit der dazugehörigen Einkaufsliste.Die Autorinnen wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit mit viel guter Laune und jede Menge open air Partys.Das Buch ist im Buchhandel erhältlich, sowie im Books on Demand Verlag, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, Telefon: 040-534335-0, Rezensionsexemplare: presse@bod.de© 2017 Text Schütz/Beuke - Alle Rechte vorbehalten



Bildinformation: Low Carb Party