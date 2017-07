(fair-NEWS)

WASSERSPENDER.TV - Gesundes Wasser direkt aus der LeitungWasser ist Leben. Wir bestehen zu 70% aus diesem Element. Wir verlieren Wasser, wenn wir atmen, uns bewegen oder schwitzen, und wir müssen unserem Körper das kostbare Nass immer wieder zuführen.Global betrachtet ist sauberes Wasser keine Selbstverständlichkeit. Selbst im Mitteleuropa, wo klares Trinkwasser aus der Leitung zu haben ist, ist wirklich reines Wasser eine Seltenheit. Das Wasser, das bei uns aus der Leitung fließt, wir zwar kontrolliert und ist nicht zwangsläufig schädlich, jedoch ist auch dieses Wasser nicht völlig frei von chemischen und organischen Stoffen, wie zum Beispiel Rückständen aus Medikamenten. Menschen, die auf ihre Gesundheit achten, verwenden daher immer öfter einen Wasseraufbereiter oder -filter, um möglichst reines Wasser zu erhalten.Das Miniwasserwerk von WASSERSPENDER.TV<a href="www.wasserspender.tv">www.wasserspender.tv</a>Bei WASSERSPENDER.TV gibt es nun eine Lösung, die wirklich sauberes und reines Wasser produziert. Das Miniwasserwerk von WASSERSPENDER.TV ist ein kleines Wunder. Es reinigt nicht nur das Wasser und entfernt durch ein fünfstufiges Filtersystem bis zu 99% aller Schadstoffe, es ist auch in der Lage, Kaffee, Heißwasser für Tee oder Eis zum Kühlen von Getränken herzustellen.Reines Wasser für eine bessere Gesundheit und einen klareren GeschmackDas gereinigte Wasser wirkt sich nicht nur auf das körperliche Wohlbefinden aus. Auch geschmacklich stellen Verwender des Miniwasserwerks von WASSERSPENDER.TV deutliche Unterschiede im Vergleich zu ungefiltertem Leitungswasser fest. Schon pur oder gefroren als Eis schmeckt das Wasser aus dem Miniwasserwerk tatsächlich frischer und wirkt vitalisierender. Tees und Kaffees können ihr Aroma besser entfalten und werden zu einem Hochgenuss. Zudem werden Haushaltsgeräte, die für das Erhitzen von Wasser vorgesehen sind (z.B. Wasserkocher, Eierkocher oder Kaffeemaschine), geschont, da durch den Filterprozess auch Kalk aus dem Wasser entfernt wird.<a href="www.wasserspender.tv">www.wasserspender.tv</a>Für Kaffeeliebhaber hält WASSERSPENDER.TV ein Sortiment von Kaffeekapseln für das Miniwasserwerk bereit. Vier einzigartig aromatische und vollmundige Kaffeekreationen stehen zur Auswahl.Beratung, Vorführung und MontageSERVICE wird bei WASSERSPENDER.TV groß geschrieben. Sie sind unsicher, ob die Investition in so ein Gerät sich wirklich lohnt? Macht es wirklich einen so großen Unterschied? Davon können Sie sich gerne selbst überzeugen. Vereinbaren Sie einen Termin und lassen Sie sich von einem unserer Mitarbeiter das Gerät gerne vorführen - Geschmacksprobe inklusive.Mehr Informationen unter :<a href="www.wasserspender.tv">www.wasserspender.tv</a>



Bildinformation: WASSERSPENDER