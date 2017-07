APACHE wirft genauen Blick auf Waren

(fair-NEWS)

Die auf den Transport von XXL Stückgut spezialisierte Rüdinger Spedition GmbH mit Sitz im Baden-Württembergischen Krautheim nutzt in ihrer Umschlaghalle das Frachtvolumenmessgerät APACHE aus dem Hause AKL-tec. "Dank dieses mehrdimensionalen Messsystems gehören manuelles Abmessen, Aufschreiben, Wiegen und erneutes Notieren der Daten und damit etwaige Übertragungsfehler der Vergangenheit an", erklärt Geschäftsführer Roland Rüdinger. APACHE erfasst mit höchster Präzision alle entscheidenden Werte millimeter- und grammgenau und vermeidet Fehlerquellen. Zudem stellt das automatische Vorgehen einen enormen Zeitvorteil dar, da die angelieferte Palettenware direkt nach der Ankunft vermessen, sortiert sowie verladen werden kann. Darüber hinaus werden nicht nur falsche Fahrzeuganforderungen oder Überladung vermieden. Auch kann möglichst viel Ware pro LKW befördert und damit ein wirtschaftlicher und umweltschonender Transport sichergestellt werden. Ein Standardsystem kam für die Rüdinger Spedition nicht in Frage. Umso besser, dass AKL-tec GmbH jedes System individuell, flexibel und maßgeschneidert für den Kunden anfertigt. Zwecks Vermessung wird das bis zu fünf Meter lange, maximal 2,5 Meter breite und bis zu 2,8 Meter hohe Frachtgut unter dem APACHE-System auf einer in den Boden eingelassenen Waage positioniert. Anschließend tasten zwei Lasermessköpfen die Ware dreidimensional ab. Während der Messung wird automatisch ein Foto des Objektes erstellt und in den Sendungsauftrag integriert. Binnen Sekunden ist der Vorgang abgeschlossen und die Gewichts- und Dimensionsdaten sind zuverlässig im System hinterlegt. Die Lageristen können über einen Barcode anschließend präzise Informationen hinsichtlich der Abmessung und des weiteren Transportwegs entnehmen. "Seitdem wir mit APACHE arbeiten, können wir unsere LKW nicht nur optimal beladen, sondern auch wirtschaftlicher agieren. Zudem werden verspätete Abfahrten aufgrund unvorhersehbarer Beladungsschwierigkeiten vermieden", resümiert Geschäftsführer Roland Rüdinger zufrieden. Dank des APACHE-Systems gehen sämtliche logistische Abläufe schnell, exakt und bestens organisiert vonstatten.



Bildinformation: Die angelieferte Ware wird direkt nach der Ankunft vermessen