BESTENS GEWAPPNET FÜR DIE SCHULZEIT

Egal ob Grundschüler oder Teenager: Wer Zuhause seine Hausaufgaben macht, möchte Bücher, Hefte und Co. nicht auf dem Couch- oder Küchentisch ablegen. Schulkinder benötigen einen eigenen Arbeitsplatz im Kinderzimmer, um dort selbstständig, organisiert und in Ruhe ihre Schulaufgaben machen zu können.Der richtige Platz für kreative Köpfe"Die richtige Sitzposition und eine aufrechte Haltung am Schreibtisch unterstützt Kinder, um kreativ zu sein und konzentriert zu lernen", so Roland Hoffmann, Produktexperte im Bereich Kindermöbel.Schreibtisch und Drehstuhl müssen kindgerecht sein: flexibel, praktisch, pflegeleicht und stabil.Der ergonomische KETTLER Schreibtisch Logo Duo II schafft Zuhause ein ideales Lernumfeld. Dieser ist mehrfach höhenverstellbar und kann ideal an die Körpergröße des Kindes angepasst werden. Die besonderen ergonomischen Eigenschaften des Logo Duo II sorgen für eine korrekte Körperhaltung, selbst bei längerer Arbeitsdauer. Features, wie die geräumige Großraumschublade, die variabel einstellbare, geteilte Tischplatte, die Transportrollen und das integrierte Klemmlineal, eröffnen vielfältige Möglichkeiten.Besonderes Highlight: Der neigbare Plattenteil ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder montierbar.Geht beim Hausaufgaben machen mal etwas Tinte daneben, ist das kein Problem, denn die Tischplatte ist widerstandsfähig und pflegeleicht.Weiteres optionales Zubehör, wie zum Beispiel der Rollcontainer Sit on mit farblich passendem Sitzkissen und Geheimfach, oder die Buchstütze, erleichtert das Verstauen von Büchern, Heften und Co. - so wird der Platz zum Lernen optimal genutzt.Die perfekte Kombination bilden der Schreibtisch Logo Duo II und der Kinder- und Jugenddrehstuhl Berri (Öko-Test Urteil "Gut"). Der Schreibtischstuhl Berri bietet ein angenehmes Sitzgefühl, da die Sitzhöhe durch die Gasdruckfeder stufenlos eingestellt und somit optimal an die Körpergröße angepasst werden kann. Auch die Sitztiefe lässt sich ebenso leicht durch ein Verstellen der anatomisch geformten Rückenlehne anpassen - das sorgt für eine gute, rückengerechte Haltung.Ob pink, gelb, blau, orange, flieder oder grün - Der Drehstuhl Berri von KETTLER verbindet ergonomischen Sitzkomfort mit leuchtenden Farben und bringt Mädels sowie Jungs zum Strahlen.Mehr Informationen finden Sie unter: <a href="www.kettler.de">kettler.de </a>und auf <a href="www.facebook.com/kettler.net/">KETTLER Facebook</a> + <a href="www.instagram.com/kettler.de/">KETTLER Instagram</a>Produktdaten Schreibtisch Logo Duo II:Preis (UVP*): 379,90 EURMaße (B x H x T): 115 x 54-83 x 68 cm Neigungswinkel: 0-35 GradFarben: weiß/weißMaterial: stabiles, standfestes Stahlrohrfußgestell Zubehör: Taschenablage, Taschenhaken, Buchstütze, Schubladeneinsatz, Seitenplatten, Rollcontainer: Sit on, Roll on & Trio BoxPorduktdaten Rollcontainer Sit on:Preis (UVP*): 144,90 EURMaße (B x H x T): 42 x 43 x 57 cmFarben: weiß, buche, ahornZubehör: Sitzkissen: pink, lila, blau, hellblau, grün, dunkelgrün, fliederProduktdaten Drehstuhl Berri:Preis (UVP*): 249,90 EURMaße (B x H x T): 60 x 84-100 x 70 cm Sitzhöhe: 36-52 cmBelastbar bis: 75 kgFarben: pink, hellblau, gelb, dunkelgrün, flieder, orange



