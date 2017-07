Der Bayerische Hof Erlangen beim 63. Schlossgartenfest

(fair-NEWS)

Das 63. Schlossgartenfest werden die rund 6.500 Gäste sicherlich nicht vergessen. Denn es war wie jedes Jahr wieder ein Event der Extraklasse. Der Sommerball am Schlossplatz, der seit 1951 jährlich von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ausgerichtet wird, gilt als eines der größten Gartenfeste Europas und stellt einen gesellschaftlichen Höhepunkt in Erlangen dar.Das Hotel Bayerischer Hof gehört seit über einem Jahrzehnt zu den Unterstützern des Schlossgartenfestes und der FAU. Das traditionsreiche 4-Sterne-Haus in der Erlangener Innenstadt spendet einmal jährlich zum Anlass des großen Gartenfestes einen größeren Betrag zugunsten der Friedrich-Alexander-Universität. "Wir wollen etwas zurück geben und hoffen durch unsere Spende nicht nur der Universität, sondern auch den Studenten und der Region etwas Gutes zu tun", erklärt Hoteldirektor Gianni Dottori.Das 63. Schlossgartenfest war ein absoluter Hingucker, denn vor der imposanten Kulisse des Schlossplatzes hieß es auch sehen und gesehen werden - die Herren präsentierten sich im feinen Anzug, die Damen in ihren schönsten Sommer- und Abendkleidern. Aber auch das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, denn mit blauem Himmel und sommerlich warmen Temperaturen bis in den späten Abend hätten sich die Gäste des Schlossgartenfestes keinen besseren Rahmen wünschen können.Wie jedes Jahr waren auch an diesem Abend wieder wichtige und bekannte Personen aus der Politik und Wirtschaft, wie Bayerns Staatsminister Joachim Herrmann und Siemensvorstände wie Dr. Busch, Helmrich und Dr. Thomas sowie der amtierende Oberbürgermeister Janik und der ehemalige OB Balleis, als Ehrengäste zugegen.Auch der Hoteldirektor des Bayerischen Hofs Erlangen, Gianni Dottori, sowie der Geschäftsführer und Eigentümer, Erwin Steinkogler mit deren jeweiligen Familien zählten zu den zahlreichen Gästen. "Das Schlossgartenfest ist wie jedes Jahr ein Highlight für Erlangen und Umgebung. Wir sind immer wieder gerne Gäste dieses großartigen Festes, " sagt Erwin Steinkogler.Großartig war auch das abschließende Feuerwerk, das bunt über der Hugenottenstadt erstrahlte, und diesen harmonischen Sommerabend passend ausklingen ließ.



Bildinformation: (Bildquelle: @Steffen Bauer)