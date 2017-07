Sommeraccrochage - Kunstmarkt 2017 bei GALERIE FLUEGEL-RONCAK

(fair-NEWS)

Galerie Fluegel-Roncak, spezialisiert auf zeitgenössische Kunst und POP ART, zeigt vom 14.07. bis zum 30.09.2017 Arbeiten der Klassiker Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Longo, Damien Hirst, Tom Wesselmann, Alex Katz, Mel Ramos und Julian Opie.Zu sehen sind Grafiken, Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen.Die nachfolgende Einzelausstellung wird am 06.10.2017 eröffnet und dem Künstler Alex Katz gewidmet sein, der im Juli seinen 90. Geburtstag feiert.Das Cleveland Museum of Art zeigt in diesem Sommer eine komplette Soloausstellung mit dem Werk von Alex Katz aus den 1950er Jahren. Damien Hirst hat aktuell eine Soloausstellung in Venedig, die noch bis Dezember dauert.Die Pop Art ist eines der bedeutendsten und am stärksten wachsenden Segmente im internationalen Kunsthandel, das weltweit immer mehr Anhänger findet. Stetig steigenden Preise sind nur ein Indiz für die wachsende Beliebtheit, die nunmehr seit fast 50 Jahren andauert.GALERIE FLUEGEL-RONCAK mit Standort in Nürnberg ist fokussiert auf hochwertige Originale der Pop Art, Street Art und Zeitgenössischen Kunst.Sie finden wie immer auch Kunstwerke von Harland Miller, David Salle, Sean Scully, Gerhard Richter, Robert Indiana, Allen Jones, Thomas Ruff, David Gerstein, Peter Doig, Jeff Koons, Tracey Emin im Bestand der Galerie. Ebenso die Street Art Künstler Mr. Brainwash, BAMBI, Crash und XooooX,In regelmäßigem Wechsel finden Ausstellungen im zentral gelegenen Geschäft in der Oberen Wörthstrasse 12 auf zwei Etagen statt. Internationale Messeteilnahmen runden das Programm ab.Galerie Fluegel-RoncakFrank FluegelObere Wörthstrasse 1290403 Nürnbergemail: info (at) fluegel-roncak (dot) comÖffnungszeiten:Di – Fr 11:00 – 18:00 UhrSa 11:00 – 14:00 Uhrund nach Vereinbarung



Bildinformation: Alex Katz: Summer Flowers 2, 2017 / Galerie Fluegel-Roncak