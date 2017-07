IT und Netzwerkbetreuung In Berlin und Brandenburg

(fair-NEWS)

Mit den Mitarbeitern der LOROP GmbH werden die meisten Probleme rund um die Geschäftskommunikation und ums Internet zügig und kompetent behoben. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Installation bis zur Betreuung und stellt damit einen Allroundservice dar. Die Spezialisten jeden Bereichs bringen viel Berufserfahrung mit. Sie arbeiten methodisch, innovativ und flexibel. Der Dienstleistungscharakter im kooperativen Sinne steht im Vordergrund.Beim "Worst Case" sind schnell alle Sicherungen durchgebranntSolange alles gut läuft und es im IT-Bereich, in der Administration und in der Netzwerkumgebung keine größeren Störungen, Zwischenfälle und Ausfälle gibt, sehen sich viele Kunden auf der sicheren Seite. Das kann sich blitzschnell ändern, die Gründe dafür werden zurzeit rauf und runter diskutiert. Besonders böse Hackerangriffe oder technische Ausfälle können nicht nur einen Betrieb lahmlegen, sondern gehen manchmal richtig ins Geld. Ist es passiert, bleibt meist nicht viel Zeit, zunächst einmal die schlimmsten Folgen zu vermeiden. Dazu zählen wichtige Daten zu sichern, Datenschutzrichtlinien einzuhalten und unnötige Kosten auszuschließen. Übereilt muss dann ein Service gefunden werden, der hält was er verspricht und wo zu alledem das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Die LOROP GmbH möchte zur rechten Zeit mit angemessener Leistung Vertrauen aufbauen, und hält dafür feste Ansprechpartner bereit.Die LOROP GmbH bietet ein Rundumpacket zu günstigen KonditionenDas fängt bei der Beratung an, wenn geeignete Hard- und Software angeschafft werden soll. Wenn die stationären und mobilen Komponenten gut aufeinander abgestimmt und vernetzt werden sollen. Bestimmte Branchen und Berufsgruppen benötigen Programme, die sich bewährt haben und spezielle Anforderungen und Ansprüche erfüllen. Sehr oft geht es um eine gute und sichere Datenverarbeitung, bei der es zu keinen Verlusten und Einschränkungen kommen darf. Es geht um Bedarfserkennung, Planung und Ausführung, die reibungslose Arbeitsabläufe garantiert und während der Umstellung den Betrieb nicht schachmatt setzt. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf einem <a href="https://www.it-berlin-service.de/">verlässlichen, begleitenden und kompetenten EDV- und IT-Service für Berlin und Brandenburg</a>. Dabei stehen individuelle, bedarfsorientierte und flexible Lösungen im Mittelpunkt. Dies erreicht die Lorop GmbH mit einer umfangreichen, analytischen Vorarbeit. Ziel ist eine ausfallsichere und stabile IT-Infrastruktur.Konkret erhält der Kunde folgende Leistungen von der LOROP-GroupDie LOROP GmbH hat sich auf die kontinuierliche Betreuung und Begleitung von kleinen, mittleren und wachsenden Unternehmen spezialisiert. Die Arbeit umfasst neben dem EDV- und IT-Service, Serverinstallation, First- und Second-Level-Support sowie User-Support und die Netzwerkbetreuung. Für jeden Bereich stehen qualifizierte Ansprechpartner zur Verfügung. Dabei ist uns wichtig den Kunden auf Augenhöhe zu begegnen. Die Spezialisten sind fit in der Konzepterstellung für die Server- und Netzwerkarchitektur sowie in der tiefgreifenden Betreuung von Softwarelösungen wie zum Beispiel DATEV, Sage oder Office 365. Der Bereich mobile Kommunikation wird im Business immer wichtiger, die Technik für den Informationsaustausch verändert sich ständig. Die Lorop GmbH hilft, die richtigen Zugänge ins Internet zu finden, sei es über LTE, WLAN oder über VPN. Die wichtigsten Themen für Unternehmen sind Datenschutz und Datensicherheit. Der Datenschutzbeauftragte im Betrieb kann Unterstützung gut gebrauchen, um den Überblick zu behalten. Die EDV-Wartung gehört zum Kerngeschäft. Die Mitarbeiter von LOROP kümmern sich auch um die geeigneten Monitoring-Lösungen.Zusatzleistungen die Ihnen helfen professionell aufzutretenZu den technischen Voraussetzungen und dem technischen Betrieb eines jeden Unternehmens kommt die Unternehmenspräsens, die Geschäftspartner, potentielle Kunden und Klienten erreichen soll. Der Blick aus der Distanz ist oft kritischer und neue Ideen wirken belebend. LOROP sorgt für eine professionelle Datenbankprogrammierung oder um den aussagekräftigen Webauftritt.Die LOROP GmbH hat ihren Sitz in Berlin-Tiergarten, also mitten in Berlin. Teilweise sind die Mitarbeiter seit Ende der achtziger Jahre mit dem Internet beschäftigt.



