1, 2, 3, Frühstückszauberei! Mit Wunderflocken, Knuspersternen und Trinkzauber macht TeeFee für die Kleinen das Frühstück ganz groß

Hamburg, Juli 2017Ab jetzt starten kleine Leckermäulchen locker-flockig in den Tag. TeeFee hat ein tolles neues Frühstückssortiment für kleine Genießer zusammengestellt. Wunderflocken, Knuspersterne und Trinkzauber bescheren einen magischen Start in den Tag! Mit dem Zusammenspiel aus besten Zutaten und einer zauberhaften Optik trifft TeeFee sowohl bei Kindern als auch bei Eltern genau den richtigen Nerv – Frühstückszauber komplett mit der TeeFee!Mit den neuen Wunderflocken von TeeFee kommt nur Gutes in die Frühstücksschüssel. Bio-Getreide, wertvolles Eisen, natürliches Protein und optimal auf die Darmflora der Kinder abgestimmte Milchsäurebakterien sorgen für einen ausgewogenen Start in den Tag. Das Bio-Kindermüsli enthält von Natur aus eine geringe Menge an Zucker. Deshalb kommt TeeFee dabei ganz ohne Zuckerzusatz oder künstliche Süßstoffe aus.Knusprig macht lustig! Den Weg ins neue TeeFee-Frühstückssortiment haben auch die Tee-Fee-Knuspersterne gefunden. Das gepuffte Bio-Getreide mit Bio-Erdbeerpulver schmeckt nach einer extra Portion Knusperspaß! Die Knuspersterne sind fruchtig-erdbeerig und schmecken hervorragend in Milch, Joghurt oder als Knuspersnack für zwischendurch. Die Wunderflocken und die Knuspersterne sind zusammen ein knusprig-starkes Team. Gemeinsam zauberhaft, doppelt lecker!Schokus Pokus! Das TeeFee Bio-Kakaopulver zaubert leckeren Schokogeschmack ins Glas. Der Trinkzauber braucht weder Zucker noch Kalorien, um richtig lecker zu sein. Die natürliche Süße des Bio-Stevia-Tees sorgt für einen angenehm milden Geschmack. Einfach in Wasser oder warme Milch einrühren und schon ist der schokoladige Trinkzauber fertig. Das Bio-Kakaopulver ist die perfekte Ergänzung zu den Wunderflocken und den Knuspersternen und rundet das TeeFee-Frühstückssortiment optimal ab.Mit den neuen Produkten von TeeFee gibt es bereits am Frühstückstisch eine Menge zu entdecken. Beste Zutaten in hinreißender und kindgerechter Form – die ideale Umsetzung einer bezaubernden Frühstücksidee.Erhältlich sind alle TeeFee Produkte im Drogerie-Fachhandel, online unter www.tee-fee.de oder im gut sortierten Einzelhandel. Die Knuspersterne im 175g Beutel und die Wunderflocken in der 250g Dose sind zur UVP von 3,95 € erhältlich, den Trinkzauber gibt es in einer Packung mit insgesamt 10 Sachets à 1g zur UVP von 2,95 €.Weitere Informationen sowie Onlineshops unter www.tee-fee.de, www.dm.de und www.amazon.de.



Bildinformation: rausch communications & pr