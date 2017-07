devolo gewinnt Making Waves Award 2017: Z-Wave Alliance zeichnet Smart-Home-Hersteller aus

(fair-NEWS)

Neue Chancen durch Smart InsuranceSeit knapp einem Jahr können Versicherungskunden der devolo Kooperationspartner nicht nur eine Versicherungspolice abschließen, sondern erhalten je nach Vertrag optional ein Smart Home-Paket von devolo hinzu, mit dem sie ihr Heim sicherer machen können. Dieses Vertriebskonzept ist neu in Europa und devolo einer der ersten Smart-Home-Hersteller, die diesen Weg eingeschlagen haben, um das Smart Home-Geschäft in Deutschland weiter voranzutreiben. Bislang hat devolo unter anderem Kooperationen mit der Generali Gruppe und der Versicherungsgruppe die Bayerische geschlossen. Die Produktpakete kombinieren jeweils klassische Versicherungsprodukte mit einem individuellen Hausautomationspaket mit intelligenten Sensoren und Aktoren. Durch die Verbindung von smarter Technik und Versicherungspolicen zu Smart Insurance wird Smart Home einem breiteren Publikum zugänglich gemacht und erreicht den Massenmarkt.Preisverleihung in StockholmMitchell Klein, Executive Director der Z-Wave Alliance USA/Worldwide, überreichte den Award während des "Z-Wave Smart Home Summit" in Stockholm an Ulrich Gobbers und Michael Melzner von devolo. Die Z-Wave Alliance ist eine 2005 gegründete Vereinigung von mehr als 450 Unternehmen, die Produkte für die drahtlose Heimautomation mit dem Funkstandard Z-Wave entwickeln, herstellen und vertreiben. Jedes Jahr findet ein Branchentreffen der Mitglieder statt, in diesem Jahr mit Stockholm erstmalig in Europa.Foto: V. l. n. r.: Mitchell Klein, Executive Director der Z-Wave Alliance USA/Worldwide, Ulrich Gobbers, Senior Product Manager Home Control, Michael Melzner, Software Engineer, beide devolo AG, sowie Organisatorin der Z-Wave Summit, Janet Collins.



Bildinformation: devolo erhält den Making Waves Award 2017 der Z-Wave Alliance