Flintec IT erhält Zertifizierung für Qualität und Informationssicherheit

(fair-NEWS)

Mannheim, 13. Juli 2017: Flintec, Entwickler und Anbieter von innovativen IT-Lösungen, hat die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 und ISO/IEC 27001 erhalten und erfüllt die Anforderungen an ein Qualitäts- und Informationssicherheits-Managementsystem nach der ISO-Norm.ISO ist eine internationale Norm für Qualitäts- und Informationssicherheits-Managementsysteme, dessen Prüfungsverfahren die Flintec InformationsTechnologien GmbH im Juni 2017 erfolgreich absolviert hat und nach DIN EN ISO 9001 und ISO/IEC 27001 zertifiziert ist. Damit entspricht das Unternehmen den Anforderungen der Qualitäts- und Informationssicherheitsstandards und sorgt für eine weiterhin hohe Kundenzufriedenheit.„Insbesondere unseren Premiumkunden ist die Zertifizierung wichtig“ sagt Lucien Feiereisen, Geschäftsführer der Flintec IT. „Gerade als kleines Unternehmen ist die ISO Zertifizierung nach 9001 und 27001 für uns von großer Bedeutung.“ Die ISO-Zertifizierung ist richtungsweisend für die strategische Entwicklung der Flintec IT.Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 ist das Ergebnis eines erfolgreichen Qualitätsmanagements der Flintec IT. Das Qualitätsmanagementsystem wird von allen Mitarbeitern angewendet und unterliegt kontinuierlichen Verbesserungen. Darüber hinaus erfüllt die Flintec IT die hohen Anforderungen des Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS), für das das Unternehmen nach ISO/IEC 27001 zertifiziert wurde.Die Flintec InformationsTechnologien GmbH mit Sitz in Mannheim ist seit 1992 erfahrener und kompetenter Anbieter und Entwickler von innovativen IT-Lösungen „Made in Germany“. Spezialisiert auf Telefonie- und Kommunikationslösungen, bietet Flintec überregional maßgeschneiderte Lösungen zu den Themen Zeiterfassung per Telefon und mobil (kompatibel zu dormakaba und PCS), Time Compliance Guard (GPS-Monitoring, geofencing, IoT, M2M) und Telefonie-Lösungen (Sprachportal, Contact Center etc.). Für weitere Informationen: www.flintec.de



Bildinformation: Zertifikate nach DIN EN ISO 9001 und ISO/IEC 27001