Purfitness neuer Sponsor der HSG Wallau/Massenheim

Wallau, 14. Juli 2017. Unerwarteter Besuch traf am gestrigen Donnerstag, 13. Juli, im Wallauer Fitnessstudio Purfitness ein: 19 hochgewachsene junge Männer der U21-Handball-Nationalmannschaft. Im Rahmen der neu geschlossenen Sponsoring-Kooperation mit der HSG Wallau/Massenheim hatten die Verantwortlichen die Juniorenauswahl des Deutschen Handball Bundes (DHB) zum Training in das Fitnessstudio in der Nassaustraße eingeladen - fünf Tage vor dem Start der U21-Weltmeisterschaft in Algerien.Eigentlich war für den 13. Juli für die DHB-Junioren nur noch ein letzter Lehrgang in Wallau angesetzt, bevor am 15. Juli der Flug nach Algerien startet, wo vom 18. bis 30. Juli die Junioren-WM ausgetragen wird. Am gleichen Tag wurde die Vereinbarung unterzeichnet, die Purfitness Wallau künftig zum offiziellen Fitness-Sponsor der HSG Wallau/Massenheim macht. Für den 2. HSG-Vorsitzenden, Mike Clement, und Purfitness-Studioleiter Maurice Himmelsbach gleich ein Grund, den prominenten Besuch zum Training einzuladen. Das erste WM-Spiel der deutschen Junioren-Nationalmannschaft findet am 18. Juli gegen Ungarn statt. In der Vorrunde muss die Auswahl dann noch gegen Chile (20. Juli), Korea (21. Juli), die Färöer (23. Juli, 19 Uhr) und Norwegen (24. Juli, 21 Uhr) antreten.Die Kooperation zwischen Purfitness und der HSG umfasst insbesondere die Unterstützung der A-Jugend Bundesliga-Mannschaft und ist vorerst auf ein Jahr beschränkt – mit Option auf Verlängerung. Zur Unterzeichnung der Vereinbarung waren auch Junioren-Bundestrainer Erik Wudtke und sein Co-Trainer und Ex-Europameister Klaus-Dieter Petersen. „Wir freuen uns sehr, die HSG mit unseren Trainingsangeboten künftig unterstützen zu dürfen“, erklärt Himmelsbach. „Der Auftakt hat bereits gezeigt, von welcher Herzlichkeit und Offenheit die künftige Zusammenarbeit geprägt sein wird. Und es war uns allen eine Ehre, die Nationalmannschaft bei uns zu Gast zu haben. Wir drücken den Jungs alle Daumen für die WM und der HSG für die kommende Spielzeit.“Das Purfitness in Wallau vereint Fitness und Squash in einem Gebäude mit modernsten Geräten, täglichem Kursprogramm, großem Freihantelbereich und zertifizierten Trainern. Die Purfitness-Kette ist 2012 in den Markt eingestiegen und hat binnen vier Jahren die Zahl seiner Studios auf neun in Deutschland und drei in Österreich gesteigert. Purfitness setzt neben hohen Standards und einem variablen Modulsystem vor allem auf günstige Preise – ab 4,99 Euro pro Woche – bei maximaler Preistransparenz. Neben Wallau betreibt Purfitness weitere Studios in Alzenau, Dietzenbach, Hainburg, Heusenstamm, Mainaschaff, Nieder-Roden, Obertshausen und Weiskirchen. Weitere Informationen unter purfitness.de.



Bildinformation: DHB Junioren-Bundestrainer Erik Wudtke (Mitte) und purfitness Studioleiter Maurice Himmelsbach