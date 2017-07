Flughafen Washington Dulles: Running the Runway

(fair-NEWS)

Am 23. September 2017 wird die Start- und Landebahn des Flughafen Washington Dulles International (IAD) kurzzeitig für einen Lauf geschlossen, zu dem 2.500 Teilnehmer erwartet werden: Zum "Dulles Day 5k/10k on the Runway" können sich Sportler zu Fünf- oder Zehntausend-Fuß-Läufen anmelden, womit der Airport an der US-Ostküste für kurze Zeit zur Sportarena wird. Die "10k-Läufe" von umgerechnet rund 3.000 Metern umfassen die gesamte Länge der Dulles-Startbahn und beginnen und enden am National Air and Space Museum, dem Steven F. Udvar Hazy Center, das sich direkt an der Runway befindet. Das Rennen startet um 7.30 Uhr, alle Läufer müssen bis 9 Uhr die Bahn verlassen haben - dann steht sie wieder dem Luftverkehr zur Verfügung. Die Gewinner in allen Kategorien erhalten kostenlose Flugtickets von United Airlines, Heimat-Airline am Drehkreuz "IAD", zu individuellen Destinationen innerhalb Amerikas, inklusive Übernachtungen am Airport vor und nach dem Flug, wenn gewünscht. Weitere Informationen und Registrierung unter <a href="www.dullesrunwayrun.com">www.dullesrunwayrun.com</a>.Am gleichen Tag findet am Flughafen ein weiteres Spektakel statt: Beim "Plane Pull Festival", das nunmehr schon 25 Jahre durchgeführt wird, geht es um das stärkste Team. Etwa 100 Gruppen von jeweils 25 "zugkräftigen" Teilnehmern legen sich dann ins Zeug, um ein 82 Tonnen schweres Flugzeug per Seil zu bewegen. Für diesen Wettbewerb, zu dem tausende von Schaulustigen erwartet werden, stehen ein Passagier- und ein Frachtjet zur Verfügung. Der Meistertitel als "Plane Pull Champions" wird übrigens vom Sheriff-Büro aus Chesapeake in Virginia verteidigt. Die Polizeibeamten haben den Wettbewerb schon zehn Mal gewonnen. Das Festival wird umrahmt von Ausstellungen alter Flugzeuge (wobei sich insbesondere auch der kostenlose Besuch des Udvar Hazy Centers mit seinen Passagierflugzeugen lohnt) und Kfz-Veteranen, darunter die schönsten Straßenkreuzer Amerikas. Details gibt es unter www.flydulles.com/iad/special-events.Der Washington Dulles International Airport ist das Gateway zu den Zielen in der Capital Region USA. Allgemeine Reisetipps zur Capital Region USA stehen unter <a href="www.capitalregionusa.de">www.capitalregionusa.de</a> sowie auf <a href="www.facebook.com/CapitalRegionUSADeutschland">Facebook </a>bereit.



Bildinformation: Beim "Pull Plane Festival" auf dem Flughafen Washington Dulles ziehen Teams einen tonnenschweren Jet (Bildquelle: Ceaser Sharper Photography)