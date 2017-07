Mit den zwölf Sommer-Weinen von vomFASS kann man die schönste Zeit des Jahres in vollen Zügen genießen!

(fair-NEWS)

Hamburg, Juli 2017Auch in diesem Sommer hat vomFASS eine ganz besondere Auswahl an Sommer-Weinen im Angebot, die perfekt zur warmen Jahreszeit passen und für jeden Anlass geeignet sind. Die insgesamt zwölf Sommerwein-Spezialitäten sind nicht nur für Wein-Liebhaber eine echte Gaumenfreude, sondern begleiten alle Genießer lauer Sommernächte durch den Sommer. So kann die schönste Zeit des Jahres in vollen Zügen genossen werden!„Sympathischer Pfälzer sucht Freunde zum Anstoßen.“ Den klassischen Silvaner mit schlanker Blume und Pfirsichnoten vom Weingut Bergdolt-Reif & Nett aus der Pfalz gibt es exklusiv bei vomFASS. Geschmacklich hat er eine ansprechende Fruchtsüße mit weicher Struktur. Er passt zu leichten Speisen wie Fisch, Huhn, Gemüsegerichten – perfekt für heiße Sommerabende!„Falls der Fisch noch solo ist“ – hier hat vomFASS den richtigen Partner: der Sauvignon Blanc vom Weingut Kühling aus Rheinhessen besticht mit seinem Duft nach reifen, gelben Früchten und Stachelbeeren mit exotischen Noten. Er begeistert mit einem intensiv-fruchtigen Geschmack und einer aromatische Fülle. Der hochwertige Sauvignon Blanc passt hervorragend zu gegrilltem Fisch, Geflügelgerichten, leichten Salaten oder als Aperitif. Sommerliche Barbecues haben ihren perfekten Begleiter gefunden.Den Il Stivale gibt es bei vomFASS gleich in dreifacher Form: Zum einen ein Chardonnay aus Venetien. Der leichtfüßige Venezianer versprüht Sommerlaune – strohgelb mit grünen Reflexen im Glas, aromatisch und natürlich. Durch seine Frische passt er zu Vorspeisen, sommerlichen Suppen und Fischgerichten.Zum anderen hat vomFASS einen Primitivo del Salento aus Apulien im Sommer-Weinsortiment. Er ist ein kräftiger Begleiter zu Gegrilltem mit Barrique-Feinschliff vomFASS. Dunkelviolett schillernd im Glas hat er ein Bukett von Sauerkirschen und Leder – am Gaumen volle Frucht und harmonische Fassnoten. Der Il Stivale passt zu gegrilltem Fleisch, Pasta und Käse oder ganz romantisch zu einem idyllischen Sonnenuntergang.Abgerundet wird das Il Stivale-Trio von einem fruchtigen Rosato. Alle drei gibt es exklusiv bei vomFASS.Der Señorio de Iniesta Édición Limitada aus Tierra de Castilla, ist ein schwergewichtiger Señor mit feinen Facetten. Er hat kirschrote Reflexe und ein reichhaltiges Bukett mit Anklängen von Vanille. Der komplexe Geschmack lädt dazu ein, sich länger mit ihm zu beschäftigen. Er passt vor allem zu Gemüse, Pasta und Fleisch – oder aber zu einem verführerischen Dessert mit Schokolade.Das vomFASS-Sortiment hält insgesamt zwölf Weine bereit, die hervorragend zur Sommersaison passen. Für Genießer empfiehlt vomFASS zum Sommer ebenfalls einen eleganten Riesling, einen fruchtig-leichten Weißburgunder, einen Duc de Castellac zum Anstoßen, den traumhaften Rosé Cheval Gris oder den Fruits de Vignes für laue Sommernächte. Ein Blick in die vomFASS Geschäfte lohnt sich! Gerne stehen die Mitarbeiter beratend zur Seite. In allen teilnehmenden Geschäften findet bis zum 31. August 2017 eine Rabattaktion statt. Hier erhalten Kunden mit einem entsprechenden Gutschein ab einem Einkauf von sechs Flaschen einen Rabatt von 10% auf das vomFASS-Sommerwein-Sortiment.Die Sommer-Weine gibt es im Online Shop auf www.vomfass.de und in den über 280 vomFASS Geschäften weltweit. Den Silvaner, den Sauvignon Blanc und den Il Stivale (Primitivo del Saleto) gibt es für 7,95€. Der Il Stivale (Chardonnay) ist für 6,95€ und der Señorio de Iniesta für 5,95€ erhältlich.Weitere Informationen auf www.vomfass.de



Bildinformation: rausch communications&pr