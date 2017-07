Newsgames als Fakten-Checker

Pressemitteilung von CONCON Content Consulting GmbH

(fair-NEWS) User-Engagement und Vertrauen sind die Themen, die gerade sehr intensiv im Journalismus diskutiert werden.

Wir bei CONCON arbeiten immer lösungsorientiert. Wir möchten zur Debatte beitragen, indem wir praktische Tools entwickeln, die mehr Interaktion mit den Nutzern erzielen, komplexe Sachverhalte verständlich erklären und ein Mittel gegen Fake-News sein könnten.

Wir haben Newsgames entwickelt und starten die Produktion von Spielen, die das User-Engagement fördern.

Newsgames sind ein journalistisches Genre, mit dem sich aktuelle Nachrichten auf spielerischer Art und Weise präsentieren lassen. Wir haben nun Newsgames für Alle entwickelt. Die Produktionszeit ist sehr kurz und das Einbetten ist sehr einfach, so dass Newsgames auf fast allen Websites integriert werden können. Newsgames machen Informationen interaktiv und fesseln die User über lineare Text-Bilddarstellungen hinaus.

Wir bereiten die wichtigen aktuellen Themen als Newsgames, in deren Verlauf Nutzer neue Informationen lernt, seinen Wissenstand prüft oder die Fakten checkt. Was ist wahr und was ist falsch. In unserem 60 Sekunden Fakten-Checker hat der User eine Minute, um neun Fragen zu beantworten. Ist er richtig informiert oder ist er zum Opfer von Netz-Fake geworden? Die Auswertung zeigt ihm sein Ergebnis.

Quiz, Selbsttest oder Abstimmung gehören zu den bekannten Formen von Newsgames – für die CONCON sind dies Standards unter unseren interaktiven Formaten.

Was bringen Newsgames?

 Ein Thema lässt sich gut als Newsgame erklären.

 Besucher ihrer Webseite brauchen wenig Zeit, um ein Game durchzuspielen.

 Die Informationen bleiben länger im Gedächtnis und werden schnell verstanden.

 Ein Newsgame bietet Lösungen für ein bestimmtes Problem oder öffnet eine Diskussion.

 Botschaften werden interaktiv vermittelt, die Beteiligung der Besucher erhöht.

 Wichtige Themen können in unterhaltende Art und Weise dargestellt werden.

 Sie erzeugen Verständnis durch emotionales Involvement.

 Ohne Download, und einfach weiter zu teilen.



Unser Schwerpunkt sind innovative Inhalte für das digitales Publishing. Bringen Sie mit uns Innovationen auf Ihre Webseite.





Über die CONCON Content Consulting

CONCON ist seit Jahren Ihr verlässlicher Partner für die Erstellung und Lizenzierung hochwertiger, redaktioneller Contents. Wir bieten innovative Inhalte, die optimal auf Ihre Kommunikationsziele zugeschnitten sind. Neben klassischen Text-Bild Kombinationen erstellen wir interaktive Formate wie zum Beispiel Quiz, Voting oder Self-Check. Nutzen Sie unseren Lizenz-Content schnell und unkompliziert für Ihre Website. Wir bieten in unserem breiten Portfolio verlässliche und regelmäßige Formate genauso wie zielgruppengenaue Unique Contents.

Wenn Sie Interesse an digitalen Trends und innovativen Inhalten haben, können wir uns jederzeit diesen Themen austauschen.



