(fair-NEWS)

Ab sofort gibt es im Studienscheiss Verlag ein neues Buch. Tim Reichel beschreibt im Arschtritt-Buch – Selbstmotivation im Studium, wie sich Studenten selbst zum Lernen und Arbeiten motivieren können.Studieren ist manchmal hart, manchmal unfair und manchmal richtig grausam. Deswegen ist Selbstmotivation eine der wichtigsten Fähigkeiten, die Studenten für ein erfolgreiches Studium brauchen. Während ihrer Studienlaufbahn stoßen sie immer wieder auf neue Situationen, die nervig, langweilig oder unangenehm sind. Bei der Bewältigung dieser Herausforderungen entscheidet sich, ob jemand zu den erfolgreichen Studenten gehört, die sich selbst anfeuern können und ihre Aufgaben anpacken, oder eher zu den Aufschiebern, die unentwegt gegen sich selbst arbeiten und dadurch nicht vom Fleck kommen.Doch wie motiviert man sich selbst beim Studieren? „Ganz einfach“, sagt Tim Reichel, Autor und Studienberater an einer großen technischen Uni: „indem man die Sachen anpackt und in die Trickkiste der Selbstmotivation greift. Natürlich ist dabei nicht jede Methode für jeden Charakter oder Lerntypen geeignet. Aber für jeden gibt es passende Möglichkeiten, sich selbst und seine lästige Neigung zur Prokrastination auszutricksen.“Sein Arschtritt-Buch liefert alles, was ein Student braucht, um zur Kategorie der motivierten und erfolgreichen Studenten zu gehören. Wer es schafft, sich regelmäßig selbst zu motivieren, wird sich zu einer starken Persönlichkeit weiterentwickeln und immer wieder über sich hinauswachsen. Dazu braucht es nichts weiter als einen starken Willen, etwas Mut und ab und zu einen kleinen Arschtritt – und davon gibt es im Arschtritt-Buch 66.Arschtritt-Buch – Selbstmotivation im StudiumErscheinungsdatum: 10.7.2017Verlag: StudienscheissISBN: 978-3-946943-08-2 Print (Hardcover)ISBN: 978-3-946943-09-9 E-Book (PDF)ISBN: 978-3-946943-10-5 E-Book (EPUB)ISBN: 978-3-946943-11-2 Audio (Hörbuch)Seitenzahl: 156Preise: Hardcover 19,90 €, E-Book 9,90 €, Hörbuch 14,90 €Bestellen: https://www.studienscheiss.de/arschtritt-buch-selbstmotivation-im-studium/



Bildinformation: Arschtritt-Buch, Tim Reichel