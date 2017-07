?CEWE und die SOS-Kinderdörfer suchen das schönste Foto zum Thema Lebensfreude

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) München - Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte und wird universell verstanden. Deshalb haben CEWE und die SOS-Kinderdörfer weltweit „Lebensfreude“ zum Thema des diesjährigen Fotowettbewerbs gemacht. Vom 15. Juli bis 31. Oktober 2017 können Portraits besonderer Menschen, berührende Begegnungen oder andere, herzerwärmende Momente auf Kamera festgehalten und eingereicht werden.Die drei schönsten Motive werden in einer Ausstellung gezeigt und versteigert. Der Erlös kommt Kindern in Bolivien zugute. Im dortigen SOS-Sozialzentrum in Tarija werden Familien in Not dabei unterstützt, ihr Leben wieder selbstständig führen zu können, damit die Kinder nicht zu Sozialwaisen werden.Die Fotografen der zehn besten Bilder werden prämiert. Als Hauptgewinn winkt ein Familien-Kurzurlaub in einem Landhotel in Österreich, eine Foto-Ausrüstung im Wert von 500 Euro sowie Gutscheine für CEWE Fotoprodukte.Weitere Informationen:<a href="https://www.sos-kinderdoerfer.de/aktuelles/aktionen/cewe-fotowettbewerb-2017">https://www.sos-kinderdoerfer.de/aktuelles/aktionen/cewe-fotowettbewerb-2017</a><a href="https://contest.cewe-fotobuch.de/lebensfreude-2017">https://contest.cewe-fotobuch.de/lebensfreude-2017</a><a href="www.mynewsdesk.com/de/sos-kinderdoerfer-weltweit/pressreleases/cewe-und-die-sos-kinderdoerfer-suchen-das-schoenste-foto-zum-thema-lebensfreude-2068080">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/sos-kinderdoerfer-weltweit">SOS-Kinderdörfer weltweit</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/16e6jp" title="http://shortpr.com/16e6jp">http://shortpr.com/16e6jp</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/vermischtes/cewe-und-die-sos-kinderdoerfer-suchen-das-schoenste-foto-zum-thema-lebensfreude-98983" title="www.themenportal.de/vermischtes/cewe-und-die-sos-kinderdoerfer-suchen-das-schoenste-foto-zum-thema-lebensfreude-98983">www.themenportal.de/vermischtes/cewe-und-die-sos-kinderdoerfer-suchen-das-schoenste-foto-zum-thema-lebensfreude-98983</a>



