Hotel mit Herzblut - "DER GREIL" in Söll in Tirol

Der Schlüssel zum Glück liegt in Tirol. In einem Hotel mit Herzblut, in dem die Tiroler Gastlichkeit von Mensch zu Mensch gelebt wird - echt, authentisch und unverfälscht. Fernab vom Trubel finden die Urlauber im Vier-Sterne-Hotel "Der Greil" <a href="www.hotelgreil.com">www.hotelgreil.com</a> ihr persönliches Kaiserreich in der Region Wilder Kaiser. Ob Bergsommer oder Winterzauber, ob Golfvergnügen oder Ski-Spaß: Das familiär geführte Gourmethotel in Söll bietet hervorragende Kulinarik und Weinkultur, Wellness mit Panoramablick und wahre Gastfreundschaft.Die Hoteliersfamilie Greil verspricht ihren Gästen: "Den Schlüssel zum Glück? Wir haben ihn."Natur pur in allen Zimmern Klein, aber fein. Tiroler Landhaus statt Bettenburg: Mit zartem Duft von Holz und der frischen Alpenluft in der Nase können die Urlauber in den 32 Zimmern und Suiten träumen und entspannen. Die geschmackvolle Einrichtung mit Vollholzmöbeln, natürlichen Materialien und stilvollen Details ist in allen Facetten dem puren Wohlfühlgefühl gewidmet - mit ganz viel Herzblut.Schönes Spiel mit besten AussichtenDer 27-Loch-Golfplatz Wilder Kaiser mit drei Kursen, die beliebig kombinierbar sind, fügt sich perfekt in das Umfeld des beeindruckenden Felsmassives "Wilder Kaiser" ein. Neben dem einzigartigenPanorama und der abwechslungsreichen Golfanlage bietet "Der Greil" als Partnerhotel des GolfclubsWilder Kaiser Ellmau seinen golfspielenden Gästen viele Vorteile:- Zehn Minuten zum Golfplatz- 30 Prozent Greenfee-Ermäßigung- Spezialpreise für SchnupperkurseWellness mit Kaminfeuer "Schöpfe die Kraft von innen, und du wirst nach außen strahlen." Diese Philosophie können Hotelgäste im Greil vielfältig umsetzen: im Panoramahallenbad mit Gegenstromanlage, im Saunaparadies mit fünf unterschiedlichen Saunen, auf der Liegewiese auf derDachterrasse mit Blick auf die Bergwelt oder in der "Stillen Alm" - einem Ruheraum mit beheizten Wasserbetten, Kaminfeuer und Teebar. Wer ganzheitlich auftanken will, bucht die Greils-Wohlfühl-Pluspakete. Besuch uns auf Facebook: <a href="https://www.facebook.com/HotelGreil/">https://www.facebook.com/HotelGreil/</a>Quelle: GOLF Faszination & Lifestyle



Bildinformation: © Hotel-DER GREIL-Tirol