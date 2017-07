Für Zahlenkünstler: Das Bluetooth Keypad 2 von LMP bringt Macs den Ziffernblock zurück

(fair-NEWS)

Wettingen, im Juli 2017 – Mac-Anwender, die mit Budgetplänen, Statistiken oder anderem Zahlenmaterial arbeiten, vermissen am Apple Magic Keyboard häufig den praktischen Zahlenblock. Mit dem Bluetooth Keypad 2 bietet LMP daher jetzt eine sinnvolle Ergänzung im Touch & Feel der Mac-Tastatur. Die 23 Tasten umfassende Tastatur wird kabellos via Bluetooth 3.0 gekoppelt. Per Connector lässt sie sich zudem nahtlos an das Apple Magic Keyboard anschließen – so ist im Dauereinsatz auch für einen einheitlichen Look am Arbeitsplatz gesorgt.Die Schweizer Experten für hochwertiges Mac-Zubehör haben sich beim Design des Keypads 2 am elegant-minimalistischen Stil von Apple orientiert. Mit ihrem coolen Alu-Look ist die aus robustem Kunststoff gefertigte kleine Tastatur daher auch optisch eine stilvolle Ergänzung für das Magic Keyboard. Falls sie nur gelegentlich genutzt wird, macht sie auch als Stand-Alone eine gute Figur. Das 107 Gramm schwere Leichtgewicht misst 112 x 114 x 13 mm.23 Tasten erleichtern eine schnelle Eingabe von Zahlen und Rechenbefehlen. Neben den Ziffern sind dies die Taste „=“ sowie Befehlstasten, Tab, Clear und Enter. Das leistungsstarke Bluetooth Chipset von Broadcom gewährt eine optimale Kompatibilität.Die Tastatur kann an alle Bluetooth-fähigen Macs angeschlossen werden, Systemvoraussetzung ist Mac OSX 10.5 oder höher. Das Keypad 2 unterstützt auch die meisten Funktionen unter Windows. Es verfügt über eine wiederaufladbare Li-ion Batterie mit 350 mAh, die über den Micro-USB-Port mit neuer Energie versorgt wird. Ein Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.Das Bluetooth Keypad 2 von LMP ist zum UVP von 47 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. bei Comspot, Cancom und Cyberport verfügbar. Für den deutschen Fachhandel ist DataWorld als Distributor zuständig.



