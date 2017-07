Dritte 7summits4help Expedition führt zum Kilimanjaro

(fair-NEWS)

Bremen. Das weltweite Spendenprojekt 7summits4help startet in seine dritte Runde. Diesmal geht es auf den höchsten Berg Afrikas, den Kilimanjaro. Die rund um das Dach Afrikas gesammelten Spenden fließen nach Nairobi in Kenia. Dort versorgen die German Doctors HIV-Infizierte und kämpfen gegen Mangelernährung.Initiator Nicolas Scheidtweiler hat das ambitionierte Ziel, 3 Euro pro Höhenmeter zu sammeln. „Der Kilimanjaro ist mit 5.895 m der höchste Berg auf dem afrikanischen Kontinent. Die Spendensumme kann also 17.685 Euro betragen“, blickt er optimistisch nach vorn. Verstärkung erhält er bei der diesjährigen Expedition von Teilnehmern aus Bremen und von den German Doctors.Die Expedition zum Kilimanjaro beginnt am 27. Dezember 2017 in Moshi, Tansania. Erfolgt die Besteigung über die Rongai-Route wie geplant, steht das Team am 3. Januar 2018 auf dem Gipfel. Im Anschluss besucht Nicolas mit den anderen Teilnehmern die German Doctors-Projekte in Nairobi.Die Spendenkampagne unter dem Titel „Kampf gegen HIV und Unterernährung in Nairobi“ läuft bis zum 28. Februar 2018. Das Spendenformular finden Interessenten unter www.7summits4help.com/spenden Über die German Doctors e.V.:Die German Doctors wurde vor über 30 Jahren in Bonn gegründet. Seitdem führte die Hilfsorganisation 6.700 Einsätze mit mehr als 3.100 Medizinerinnen und Medizinern durch. Schwerpunkte sind die Gesundheitsversorgung und die Ausbildung benachteiligter Menschen in den Einsatzregionen. Die German Doctors sind mit dem offiziellen DZI-Spendensiegel ausgezeichnet. Weitere Informationen unter www.german-doctors.de



Bildinformation: Globales Fundraising-Projekt startet in dritte Runde zum Kilimanjaro