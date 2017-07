Spezielle Logistikimmobilien im Fokus der Investoren

(fair-NEWS)

Investoren, die eine Logistikimmobilie kaufen möchten, haben es derzeit schwer. Lediglich Logistikimmobilien alten Baujahres, mit mangelnder Mieterbonität und schlechter Lage sind in ausreichender Anzahl vorhanden. Das Angebot an Objekten in Top-Lagen mit guten Mietern hingegen kann die aktuelle Nachfrage bei Weitem nicht abdecken. Die Nachfrage übersteigt das Angebot an geeigneten Logistikimmobilien um das Vier- bis Fünffache. Viele Unternehmen und Investoren, die eigentlich eine Logistikimmobilie verkaufen möchten, sehen trotz der hohen Kaufpreise hiervon ab, da ihnen schlichtweg die Investitionsalternativen fehlen.Logistikinvestments bieten weiterhin eine vergleichsweise hohe Rendite gegenüber anderen Asset-Klassen wie Wohnen oder Büro. Dementsprechend ist die Nachfrage nach Logistikimmobilien anhaltend stark. Die Knappheit an geeigneten Immobilien führt zunehmend dazu, dass Investoren, die eine Logistikimmobilie kaufen möchten, auch alternative Objekte in Betracht ziehen. Die Nachfrage entwickelt sich weg von den Standard Logistikimmobilien hin zu Cross-Dock-Anlagen, die von Kurier-Express-Paketdienstleistern genutzt werden. Auch Logistikimmobilien mit altem Baujahr und kurzen Mietlaufzeiten, die an attraktiven Standorten liegen, werden verstärkt nachgefragt. Investoren haben die letzten Jahre gemerkt, dass Logistikimmobilien in guten bis sehr guten Lagen leicht nachvermietbar sind. Und dies im Gegensatz zu beispielsweise Büroinvestments zu einem relativ geringen Nachvermietungsaufwand bezogen auf Instandhaltungen und Renovierungen.In den Fokus der Investoren gerückt sind auch Light-Industrial-Immobilien. Diese speziellen Industrie- und Logistikimmobilien werden zunehmend nach den Kriterien der Drittverwendungsfähigkeit konzipiert. Statt sechs bis sieben Metern beträgt die Hallenhöhe nun zehn Meter. Die Logistikimmobilien können bei einem Mieterwechsel von klassischen Logistikdienstleistern nun ebenso genutzt werden.Die breite Masse an Investoren, die eine Logistikimmobilie kaufen möchten, sind derzeit noch nicht auf dieses Marktsegment aufgesprungen. Aus diesem Grund lässt sich mit Light-Industrial-Immobilien in guten bis sehr guten Lagen aktuell eine Rendite von bis zu acht Prozent erzielen. Im Gegensatz dazu ist bei den klassischen Logistikimmobilien eine Spitze von fünf Prozent erreicht. Vereinzelt erzielen Top-Neubauobjekte sogar Renditen unterhalb dieser Marke.Allgemein sind steigende Renditen bei der aktuellen Nachfragesituation auf dem <a href="https://www.logivest.de/logivest-news-03-2017/logivest-news-03-2017-transaktionsmarkt">Logistikimmobilien Transaktionsmarkt </a>erst dann wieder zu erwarten, sobald die Zinsen am Markt steigen. Den Run auf Logistikimmobilien bremst aber vermutlich auch ein verändertes Zinsumfeld nur wenig. Denn es ist davon auszugehen, dass die Asset-Klasse Logistik bei institutionellen Investoren dauerhaft ein fester Bestandteil als Portfoliobeimischung sein wird.



