Neuer CADdoctor SX 4.2 in Software-Paketen für verschiedene Branchen

Pressemitteilung von CAMTEX GmbH

Der aktuelle CADdoctor SX 4.2 erstellt fehlerfreie Außenhüllen für den Einsatz bei Störkonturen, Kollisionsanalysen, Digital Mock-Up (DMU) und Simulationen. Schnittstellen-Updates erhöhen die Kompatibilität.

(fair-NEWS) Die neuen Funktionen des aktuellen CADdoctor EX stehen nun auch für dessen "kleinen Bruder", den CADdoctor SX, zur Verfügung. Dieser ist in speziellen Paketen mit genau für den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittenen Funktionen erhältlich und damit die kostensparende Einstiegslösung für Unternehmen mit Problemen beim CAD-Datenaustausch.



Neu in CADdoctor SX 4.2



Im aktuellen Zwischenrelease wurde die Außenhülle-Funktion erweitert. CAD-Außenhüllen werden vorrangig für Störkonturen, Kollisionsanalysen, Digital Mock-Up (DMU) und andere Simulationen eingesetzt. Kleine Teile und Volumen werden mit dem SX 4.2 noch besser erkannt. Der Grenzwert kann über die Kriterien Raumdiagonale, Diagonalenverhältnis oder Volumen festgelegt werden. Zudem wurden zum Auffinden solcher Kleinstvolumen neue Prüfkategorien integriert. Auch die Extraktion von Spalten oder Flächen um einen Hohlraum wurde weiterentwickelt.

CADdoctor bringt aktuelle Schnittstellen für CATIA, Pro/E & Creo, NX, I-DEAS, Parasolid, ACIS, JT, STEP und IGES mit. Der neue SX 4.2 unterstützt Parasolid V 29.1.



Spezielle Pakete für verschiedene Branchen



Zur Verfügung steht der CADdoctor SX 4.2 von Elysium als Trans-, FEM- oder Mold-Paket. Während das Trans-Paket rein auf Konvertierung und Reparatur ausgelegt ist, ist das FEM-Paket besonders für Anwender von CAE-Software geeignet. Große Assemblies werden durch Außenhüllen und das Vereinfachen der Geometrie reduziert. Im Mold-Paket sind ein Formenbaumodul und Features zur Geometrievereinfachung enthalten. Werkzeug- und Formenbauer können damit Radien entfernen und Durchbrüche schließen, aber auch Hinterschnitte erkennen, Wandstärken analysieren oder Entformungsschrägen ermitteln.



Deutsche Benutzeroberfläche



Der aktuelle CADdoctor SX 4.2 ist mit deutscher Benutzeroberfläche bei CAMTEX erhältlich. In der Mediathek des CAD-Spezialisten finden sich zudem Video-Tutorials, in denen die praktische Anwendung der CADdoctor-Funktionen an Beispiel-Modellen demonstriert wird. Die neuen Funktionen des aktuellen CADdoctor EX stehen nun auch für dessen "kleinen Bruder", den CADdoctor SX, zur Verfügung. Dieser ist in speziellen Paketen mit genau für den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittenen Funktionen erhältlich und damit die kostensparende Einstiegslösung für Unternehmen mit Problemen beim CAD-Datenaustausch.Neu in CADdoctor SX 4.2Im aktuellen Zwischenrelease wurde die Außenhülle-Funktion erweitert. CAD-Außenhüllen werden vorrangig für Störkonturen, Kollisionsanalysen, Digital Mock-Up (DMU) und andere Simulationen eingesetzt. Kleine Teile und Volumen werden mit dem SX 4.2 noch besser erkannt. Der Grenzwert kann über die Kriterien Raumdiagonale, Diagonalenverhältnis oder Volumen festgelegt werden. Zudem wurden zum Auffinden solcher Kleinstvolumen neue Prüfkategorien integriert. Auch die Extraktion von Spalten oder Flächen um einen Hohlraum wurde weiterentwickelt.CADdoctor bringt aktuelle Schnittstellen für CATIA, Pro/E & Creo, NX, I-DEAS, Parasolid, ACIS, JT, STEP und IGES mit. Der neue SX 4.2 unterstützt Parasolid V 29.1.Spezielle Pakete für verschiedene BranchenZur Verfügung steht der CADdoctor SX 4.2 von Elysium als Trans-, FEM- oder Mold-Paket. Während das Trans-Paket rein auf Konvertierung und Reparatur ausgelegt ist, ist das FEM-Paket besonders für Anwender von CAE-Software geeignet. Große Assemblies werden durch Außenhüllen und das Vereinfachen der Geometrie reduziert. Im Mold-Paket sind ein Formenbaumodul und Features zur Geometrievereinfachung enthalten. Werkzeug- und Formenbauer können damit Radien entfernen und Durchbrüche schließen, aber auch Hinterschnitte erkennen, Wandstärken analysieren oder Entformungsschrägen ermitteln.Deutsche BenutzeroberflächeDer aktuelle CADdoctor SX 4.2 ist mit deutscher Benutzeroberfläche bei CAMTEX erhältlich. In der Mediathek des CAD-Spezialisten finden sich zudem Video-Tutorials, in denen die praktische Anwendung der CADdoctor-Funktionen an Beispiel-Modellen demonstriert wird.

Bildinformation: Neuer CADdoctor SX 4.2: Die Außenhülle-Funktion von CADdoctor entfernt das überflüssige Innenleben. Das Ergebnis ist ein geschlossener Volumenkörper.

CAMTEX: Das unabhängige Systemhaus hat sich auf den Austausch, die Konvertierung und die Reparatur von CAD-Daten spezialisiert und bietet Konverter und Datenreparaturwerkzeuge für nahezu alle CAD-Formate sowie Beratung, Schulung und Dienstleistung in allen Belangen des MultiCAD-Umfeldes.



CAMTEX ist Vertriebspartner für CAD-Datenaustausch-Software von Elysium Co. Ltd. (Japan) und TransMagic Inc. (USA) in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen erstellt die deutschsprachigen Software-Versionen beider Hersteller sowie die dazugehörende Dokumentation und leistet Support in den deutschsprachigen Ländern.



Für Kunden mit kleinem oder seltenem Konvertierungsbedarf konvertiert und repariert der Dienstleister die Daten noch am Auftragstag und unter Einhaltung strengster Vertraulichkeit.

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Neuer CADdoctor SX 4.2 in Software-Paketen für verschiedene Branchen»

Silbergrund 1798528 SuhlDeutschlandTelefon: +49 (0) 3681 779-200Steffen VolkmarCAMTEX GmbHSilbergrund 17D-98528 SuhlTel: +49 (0) 3681 779-200Fax: +49 (0) 3681 779-210E-Mail: info[at]camtex.dePermanenter Link zur Pressemitteilung