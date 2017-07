NEU: TeeFee Bio Trinkzauber Original – der zuckerfreie Trinkgenuss zaubert kleinen Genießern Spaß ins Glas

Hamburg, Juli 2017Die TeeFee hat wieder etwas Gutes herbeigezaubert. Der TeeFee Bio Trinkzauber Original verwandelt Wasser in eine fruchtige Erfrischung oder in leckeren Tee. Für kleine Genießer genau das Richtige, um den Durst zu löschen. Nur einmal auf den Trinkzauber-Spender gedrückt und schon wird aus Wasser ein fruchtiger Trinkgenuss – ganz ohne Zucker!Kinder mit einer gesunden Erfrischung zufrieden zu stellen, ist nicht immer leicht. Mit dem Bio Trinkzauber Original hat TeeFee nun eine perfekte Ergänzung für tolle Drinks gezaubert. Ohne Kalorien und Allergene ist der Bio Trinkzauber Original der perfekte Durstlöscher für jeden Tag. Bestehend aus Bio-Apfelsaft, Bio-Hibiskus-Extrakt, Bio-Steviablättern, Bio-Zitronensaft, natürlichen Aromen und Wasser schmeckt er fruchtig und erfrischend.Der Bio Trinkzauber Original kommt direkt aus der praktischen TeeFee-Trinkzauber-Flasche. Sie ist klein, handlich und lässt sich bequem auf kleine Entdeckertouren mitnehmen. Auch kleine Kinderhände kommen mit der Flasche hervorragend zurecht und können sich ihren Trinkzauber mühelos selbst zubereiten. Einmal kurz gedrückt und schon verwandelt sich Wasser zur magisch-fruchtigen Erfrischung.Um für tollen Geschmack und jede Menge gute Laune zu sorgen, braucht der TeeFee Bio Trinkzauber Original überhaupt keinen Zucker! Er ist vegan, natursüß und absolut zahnfreundlich. Ohne künstliche Zusatzstoffe ist der TeeFee Bio Trinkzauber Original für Kinder eine fröhlich-fruchtige Beigabe zu Wasser. Schon für kleine Genießer ab einem Jahr ist der TeeFee Bio Trinkzauber Original hervorragend geeignet.Erhältlich sind alle TeeFee Produkte im Drogerie-Fachhandel, online unter www.tee-fee.de oder im gut sortierten Einzelhandel. Der TeeFee Trinkzauber Original in der 48 g Packung ist zur UVP von 2,95 € erhältlich.Weitere Informationen sowie Onlineshops unter www.tee-fee.de, www.dm.de und www.amazon.de.

TeeFee ist das erste Kinderteesortiment in Deutschland, das auf Basis von Bio-Steviablättern und Bio-Kräutern für Kinder ab 1 Jahr entwickelt wurde. Richtig lecker und natursüß: Nicht viele Getränke für Kinder vereinen diese beiden Eigenschaften. Wasser und ungesüßter Tee werden zwar empfohlen, kommen bei Kindern aber nur selten gut an. Wer also seinen Kleinen eine leckere Alternative anbieten möchte, ist bei TeeFee genau richtig. Die Kindertees von TeeFee bestehen aus natürlichen Zutaten in Bio-Qualität und werden mit Steviablättern gesüßt.Weitere Informationen unter www.tee-fee.de