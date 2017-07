Spezielle CADdoctor-Version für Anwender von Siemens NX

Pressemitteilung von CAMTEX GmbH

Verbesserte Geometriereparatur im speziellen Plug-in für Siemens NX steigert die Effizienz in der Konstruktion.

(fair-NEWS) CADdoctor für NX ist ein spezielles Plug-in für Siemens NX und wird direkt in die Software implementiert. Es überprüft und repariert 3D-CAD-Daten nach PDQ-Richtlinien. Der DACH-Reseller CAMTEX gibt nun das Release der neuen Version CADdoctor für NX Ver3.0 bekannt.



Fehlerfreie NX-Modelle dank CADdoctor-Datenreparatur



In der neuen Version 3.0 wurde der Funktionsumfang der Datenreparatur erweitert. Mittels der "partiellen Reparatur" werden fehlerhafte Features unter Berücksichtigung der PDQ-Richtlinien repariert, während der Rest der Feature-Historie unangetastet bleibt. Die reparierten Elemente werden anschließend wieder mit dem Ausgangsmodell zusammengeführt. Dies ermöglicht dem Anwender während des Konstruktionsprozesses eine Auswahl zwischen einer partiellen, sprich teilweisen Reparatur, bei der nur einzelne Features korrigiert werden, oder dem Reparieren des gesamten Modells. Diese Auswahloptionen zur Datenreparatur mit dem "CADdoctor für NX"-Plug-in wurden auch dem Reiter-Menü in NX hinzugefügt und können so per Klick ausgeführt werden.



CADdoctor für NX kommt mit Schnittstellen für NX9, NX10 und NX11. Die Version 3.0 basiert, wie auch ihr Vorgänger, auf dem Elysium Neutral File Format (ENF), welches auch CADdoctor als Standalone und ASFALIS einsetzen. Somit ist eine Interoperabilität aller Elysium-Softwarelösungen untereinander gewährleistet.



Einfache Handhabung



Bildinformation: Das CADdoctor-Plugin für Siemens NX repariert die Modellgeometrie für fehlerfreie NX-Modelle.

CAMTEX: Das unabhängige Systemhaus hat sich auf den Austausch, die Konvertierung und die Reparatur von CAD-Daten spezialisiert und bietet Konverter und Datenreparaturwerkzeuge für nahezu alle CAD-Formate sowie Beratung, Schulung und Dienstleistung in allen Belangen des MultiCAD-Umfeldes.



CAMTEX ist Vertriebspartner für CAD-Datenaustausch-Software von Elysium Co. Ltd. (Japan) und TransMagic Inc. (USA) in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen erstellt die deutschsprachigen Software-Versionen beider Hersteller sowie die dazugehörende Dokumentation und leistet Support in den deutschsprachigen Ländern.



Für Kunden mit kleinem oder seltenem Konvertierungsbedarf konvertiert und repariert der Dienstleister die Daten noch am Auftragstag und unter Einhaltung strengster Vertraulichkeit.

«Spezielle CADdoctor-Version für Anwender von Siemens NX»

Steffen Volkmar
CAMTEX GmbH
Silbergrund 17
D-98528 Suhl
Tel: +49 (0) 3681 779-200
Fax: +49 (0) 3681 779-210
E-Mail: info[at]camtex.de