Fachkurs zum/ Personalmanager/in IHK für die Arzt- und Zahnarztpraxis

ZielgruppeDer 5-tägige Fachkurs "Personalmanager/in für die Arzt- und Zahnarztpraxis" richtet sich an Praxispersonal mit Personalverantwortung, Praxismanager/innen, Praxisinhaber/innen, Assistenten/innen und mitarbeitende Ehepartner, die eine höhere Qualifikation erreichen und als Personalmanager/in leitende Verantwortung übernehmen möchten.LernzielSie erwerben vertiefende Kenntnisse im Personalmanagement mit dem Ziel Praxismitarbeiter erfolgreich zu führen und den Praxisinhaber in seiner Tätigkeit zu entlasten und zu unterstützen. Sie lernen u.a. unternehmerisch zu denken, Personalverantwortung zu übernehmen und Mitarbeiter strukturiert zu führen.Dieser intensive und praxisnahe Kompaktkurs beinhaltet viele praktische Übungen für den Praxisalltag.Mit dem erworbenen Wissen dieser Fachkursausbildung, Ihrem Können und Wollen, eröffnen sich neue Perspektiven in Ihrer täglichen Arbeit. Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber, ob er Sie hierbei unterstützt.Lerninhalte- Personaladministration- Personalmanagement- Personalentwicklung- Kommunikation- Personalökonomie- Arbeitsrecht- Personalführung- Konfliktmanagement- Personalverwaltung- u.v.m.Die ausführliche Seminarbroschüre können Sie hier öffnen:- Für die Arztpraxis: https://www.dfa-heilwesen.de/arztpraxis/personalmanager-in-ihk-/- Für die Zahnarztpraxis: https://www.dfa-heilwesen.de/zahnarztpraxis/personalmanagerin-ihk-/Ausführliche Seminarinformationen finden Sie auf der Homepage der Deutschen Fortbildungsakademie Heilwesen und direkt bei der Seminarleitung. Gerne informieren wir Sie ferner zu Ihren staatlichen Fördermöglichkeiten, Ratenzahlung der Teilnahmegebühr sowie Anreise- und Übernachtungsmöglichkeiten.



