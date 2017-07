IWB sieht seine Aufgabe in der Standortsicherung von Unternehmen

(fair-NEWS)

(news4today) - Der Auftrag des <a href="www.iwb-institut.de">Wirtschaftsforschungsinstituts IWB</a> ist seit seiner Gründung vor rund 25 Jahren die Standortsicherung von Unternehmen in Deutschland. In aktuellen Projekten widmet sich das IWB vor allem der Rolle der für das Unternehmenswachstum erfolgreichsten Kommunikation.Benchmarks und Best-Practice-Modelle zeigen, wie sich die Rolle der Kommunikationsabteilung in Unternehmen verändern muss und wie sie zukünftig zu Zukunftssicherung und Wachstum gezielt beitragen kann und wird.Entscheidend sind hier die Generierung von zusätzlichen Wachstumschancen und die frühzeitige Identifikation von Wachstumsrisiken durch ein fokussiertes Kommunikationsmanagement.In Forschungskooperationen mit Unternehmen ermittelt das Wirtschaftsforschungsinstitut IWB vor allem, welche Faktoren eines aktualisierten Kommunikationsmanagements den Unternehmen in Zukunft entscheidende Wettbewerbsvorteile liefern können.



Bildinformation: IWB forscht branchenübergreifend für die deutsche Wirtschaft