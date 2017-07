Leseprobe aus „Geheimnis im Moor“

(fair-NEWS)

Emma und Lynn packten die Leckerbissen aus den Rücksäcken. Sie hatten alle großen Hunger. Die Vier aßen alles auf und tranken dazu den Saft. Sie vergaßen ein wenig ihre Abgeschiedenheit mitten im Moor.Doch da – „Huuhuuu", heulte die Eule wieder. Und plötzlich knackte etwas.Emma zuckte erschrocken zusammen „Was war das?"„Ein Zweig", sagte Felix leichthin.„Wer war das?", fragte Emma ängstlich.„Ich nicht", sagte Felix.„Ich auch nicht", flüsterte Lynn.Marius setzte sich aufrecht hin. Dann sind wir nicht allein."„Was sagst du da?"„Sei ruhig, Emma. Wieso sollten nicht noch andere hier sein", beruhigte Felix sie.„Aber warum verstecken sie sich?", fragte Emma.„Sei nicht albern. Es versteckt sich doch keiner. Irgendwer geht hier spazieren und ist zufällig…"Marius schnitt Felix unwirsch das Wort ab. „Nein, Emma hat recht. Irgendetwas stimmt nicht. An diesem Ort sind nicht zufällig Leute – ist nicht gerade ein Touristenziel, oder? Und die Eule – das war wohl wirklich keine. Das waren vielleicht Menschen, die sich verständigen."„Hä?", machte Felix verständnislos.„Denkst du wirklich?", fragte Emma.Marius legte seine Hände aneinander, hielt sie vor den Mund und blies hinein.Der Ton, der herauskam, klang wie der einer Eule.„Huuuhuuuu", kam auch gleich die Antwort.„Siehst du?"„Und was willst du damit beweisen?", zischte Felix.„Dass hier jemand ist. Und der versteckt sich vor uns."„Du spinnst ja."„Ich habe Angst", wimmerte Emma.„Du machst Emma Angst mit deinen Schauergeschichten, schimpfte Felix.„Aber vielleicht hat er recht", warf Emma ein. „Du warst doch oft mit Papa hier, Felix. Habt ihr früher auch solche Geräusch gehört?"Felix überlegte und kratzte sich verlegen am Kopf.„Neee. Eigentlich nicht. Cool. Jetzt glaub ich auch schon an Gespenster."„An Gespenster nicht. Aber irgendwas ist komisch.Wir können uns ja mal etwas umsehen", erwiderte Marius.„Bloß nicht. Ich will hier wieder raus!", wisperte Emma.„Dann geht ihr Mädchen zum Kanu und wir Männer sehen uns um", schlug Felix vor.„Männer? Ich sehe hier keinen", spottete Lynn. „Und ich komme auf jeden Fall mit."„Emma?", fragte Felix seine Schwester.„Ich gehe nicht alleine zurück. Ich will zwar nicht, aber dann komme ich lieber auch mit."„Klar. Du würdest das Kanu vermutlich nicht mal wieder finden", frotzelte Felix.„Würde ich wohl!"Sie packten ihre Sachen zusammen. Plastikbecher und leere Packun¬gen kamen in die Rucksäcke der Mädchen, die Jungen stopften die Decken in ihre Rucksäcke. So schlichen sie los. Ganz vorsichtig. Emma hielt sich dicht an ihren Bruder. In diesem Moment wünschte sie sich, sie wäre nicht mitgekommen. Vielleicht hätte sie wirklich zum Kanu gehen und einfach davon paddeln sollen. Wenn die Drei unbedingt ein Abenteuer suchten, sollten sie doch…. Aber sie wusste, dass sie genau das niemals gemacht hätte. Sie waren alle Freunde und die ließ man nicht im Stich.Aber sie wollte einfach nicht hier sein….© Rotraud Falke-HeldBuchbeschreibung:Die Geschwister Lynn und Marius machen wie jedes Jahr mit ihren Eltern Urlaub am Steinhuder Meer. Dort treffen sie auch ihre Freunde Emma und Felix. Gemeinsam radeln die vier Kinder am See entlang, gehen schwimmen oder machen Picknick im Moor. Eines Tages kommen sie einer jugendlichen Diebesbande auf die Schliche. Als sie selbst bestohlen werden, nehmen sie die Verfolgung auf und geraten in große Gefahr.Geheimnis im Moor ist eine spannende Abenteuergeschichte für Mädchen und Jungen von 7 bis 10 Jahren.Taschenbuch: 156 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (5. Mai 2014)Sprache: DeutschISBN-10: 3735791999ISBN-13: 978-3735791993Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 JahreMehr über die Autorin erfahren Sie unter:www.rotraud-falke-held.de/Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Bildinformation: Rotraud Falke-Held