Wie heißt es so schön in dem Lied:Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett,nie ins Bett,nie ins Bett,nie ins Bett,Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht,und es brennt die ganze Nacht das Licht.Jeden Abend geht die Mimi in die Heia um halb Zehn,aber niemals ohne vorher an den Bücherschrank zu geh'n.Keinen Goethe, keinen Schiller holt sie aus dem Schrank heraus,Nein, einen superharten Thriller sucht sich Mimi aus.Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett,nie ins Bett,nie ins Bett,nie ins Bett,Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht,und es brennt die ganze Nacht das Licht.Ich möchte schlafen, doch die Mimi will lesen.Ich möchte schlafen, doch die Mimi ist erst auf Seite 104,wo der Killer aus Manhattan Zyankalisuppe kocht,für den Richter, der ihn damals in Chicago eingelocht.Ich muss alles miterleben, denn das Beste liest sie laut.Ich liege zitternd neben ihr und hab 'ne Gänsehaut.Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett,nie ins Bett,nie ins Bett,nie ins Bett,Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht,und es brennt die ganze Nacht das Licht.Ich kann nicht schlafen, denn die Mimmi muss lesen,die nächste Leiche wart' ich gar nicht erst ab und schleiche aus dem Bett,aus dem Zimmer, aus der Wohnung, auf die Straße in die Bar,denn dort machen ein paar Klare mir den Schädel wieder klar.Bei dem Mixer an der Theke bin ich Dauerabonnent,bei ihm bleib ich, solang bei mir zu Haus das Licht noch brennt.Ohne Krimi geht die Mimmi nie ins Bett,nie ins Bett,nie ins Bett,nie ins Bett,Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht,und es brennt die ganze Nacht das Licht.Mimi hat den Krimi und die Interpol und ich den Alkohol.Mimi hat den Krimi und die Interpol und ich den Alkohol.Prost!Quelle www.songtexte.com/songtext/bill-ramsey/ohne-krimi-geht-die-mimi-nie-ins-bett-5b477b04.htmlWenn Sie auch ein Fan von Krimis und spannenden Lektüren sind, schauen Sie mal auf der Webseite des Karina-Verlages vorbei. Da finden Sie Bücher, die Spannung und Gänsehaut bieten und die Nacht zum Tag machen. Viel Spaß beim Stöbern!www.karinaverlag.at/produkte-1/Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Britta Kummer