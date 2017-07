Interviews auf selbststaendigkeit.de veröffentlichen

(fair-NEWS)

Interessierte Gründer, Unternehmer oder Dienstleister können ab sofort <a href="http://selbststaendigkeit.de/news/interviews">Interviews auf selbststaendigkeit.de</a> veröffentlichen.Öffnung der Kommunikation durch Interview für alleDas Interview ist auf der Onlineplattform selbststaendigkeit.de zwar ein gängiger Kommunikationsweg für Selbstständige und für Interessierte, die ihre Zielgruppen mit ihrer Botschaft erreichen wollen. Neu ist allerdings, dass ab 01.07.17 das Interview allen Gründern und Unternehmern sowie deren Dienstleistern als Mittel zur Darstellung von Firma oder Interviewpartner und für Werbung offensteht.Bisher wurden über 300 Interviews mit ausgewählten Firmen geführt und auf selbststaendigkeit.de veröffentlicht. Sie verfolgten das Ziel, Gründer und Unternehmer bei der Bewältigung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Da die Resonanz auf die Themen und Inhalte der Interviews durchgängig positiv war, hat selbststaendigkeit.de die Feedbacks genauer untersucht. Aufgrund der 100prozentigen Zustimmung zu den behandelten Fragen und der intensiven Diskussionen hat selbststaendigkeit.de das Interview als Kommunikationsweg ab sofort für alle Interessenten geöffnet.Mit dieser Öffnung des Kommunikationsweges Interview ab 01.07.17 soll die Palette der Themen auf eine breitere Basis gestellt werden. Die Auswahl der zu diskutierenden Fragen bleibt nicht länger auf ausgesuchte Interviewpartner beschränkt, sondern wird auf alle Gründer, Selbstständige, Unternehmer und deren Dienstleister erweitert, damit gerade die aktuell wichtigen Probleme der Zielgruppen besprochen werden können. Deshalb ist das Angebot von selbststaendigkeit.de, das Interview als Kommunikationsweg für alle Interessenten zu öffnen und freizugeben, zugleich mit der Aufforderung verbunden, selbststaendigkeit.de als Onlineplattform für die Diskussion relevanter Themen zu nutzen.Die Vorteile der Kommunikation durch InterviewsFolgende Vorteile verbinden sich mit einem <a href="http://selbststaendigkeit.de/news/interviews">Interview auf selbststaendigkeit.de</a>:1.Themenwahl: Der Interviewpartner bestimmt mit seiner unternehmerischen Ausrichtung und seinem Angebot, welche Themen angesprochen werden können.2.Darstellung: Die Interviewtechnik ermöglicht eine beweglichere Darstellung der Themen, weil es als Gespräch nicht an Zwänge gebunden ist.3.Reichweite: Die Reichweite auf selbststaendigkeit.de setzt sich aus 20.000 Seitenansichten pro Monat und 15.000 Social Media Kontakten sowie mehr als 3.500 Adressen für Newsletter zusammen.4.Direktansprache: Gründer, Selbstständige, Unternehmer, deren Dienstleister und Berater, Investoren sowie Journalisten und Blogger können als Zielgruppen direkt angesprochen werden.5.Reputation: Durch sachliche Informationen und deren sympathische Darstellung können die Interviewpartner ihre eigene Reputation erhöhen sowie das Ansehen ihrer Firmen festigen, weil sie ihre Dienstleistungen oder Produkte auf dem in der Gründerszene und bei Unternehmern als renommiert eingestuften Onlineportal selbststaendigkeit.de bekanntmachen.6.Sichtbarkeit bei Suchmaschinen: Die Selbstständigen und deren Dienstleister, die ein Interview auf selbststaendigkeit.de buchen, erhalten einen wertvollen Do Follow Link, der ihre Sichtbarkeit bei den Suchmaschinen verbessert.7.Traffic auf der Homepage: Das Interview wird nicht nur auf selbststaendigkeit.de, sondern auch auf den Sozialen Medien wie Facebook, Xing, LinkedIn und Google+ sowie bei gesonderter Buchung zusätzlich im Newsletter von selbststaendigkeit.de veröffentlicht. Dadurch entsteht ein höherer Traffic auf der Homepage des Buchenden.8.Messung der Werbewirksamkeit: Die Werbewirksamkeit des Interviews kann durch das Feedback in Form von Likes, Kommentaren und geteilten Beiträgen gemessen werden.9.Buchung des Interviews: Die Interviews können per kurzer Information über info@selbststaendigkeit.de angefragt oder gebucht werden. Im Gegenzug werden weitere Informationen und der bewährte Fragebogen zum Interview versandt.FazitMit Wirkung vom 01.07.17 stellt die Onlineplattform selbststaendigkeit.de allen Gründern, Selbstständigen, Unternehmern und deren Dienstleistern das Interview auf selbststaendigkeit.de als neuen Kommunikationsweg zur Verfügung. Das Interview war bisher nur ausgesuchten Firmen zur Kontaktaufnahme zu ihren Zielgruppen vorbehalten. Mit dieser ab sofort wirksamen Neuerung der Kontaktstrategie von selbststaendigkeit.de können alle Interessenten Interviews zur Darstellung ihrer Angebote und Firmen sowie aktueller Themen nutzen.



Bildinformation: Erreichen Sie mit einem Interview auf Selbststaendigkeit.de Gründer und Unternehmer