Centrify verleiht Controlware den Status "Select Partner"

(fair-NEWS) Santa Clara, CA / München, 17.07.2017 - Centrify, einer der führenden Lösungsanbieter zum Schutz digitaler Identitäten von Unternehmen mit hybriden IT-Landschaften, gibt heute die Ernennung von Controlware zum Select Partner bekannt. Select Partner verfügen über tiefgründige Kenntnisse und können die Mehrwerte der Centrify Lösungen optimal in Projekte einfließen lassen. Des Weiteren haben sie Zugang zu Vertriebswerkzeugen und Begleitmaterial, zusätzlichen Geschäftsregistrierungsrabatten, Prämienprogrammen und Marketingmitteln.



Controlware hat den Status Select Partner durch umfangreiche Zertifizierungen und Projektrealisierungen nach nur einem Jahr Zusammenarbeit mit Centrify erreicht. Mit dem kompletten Produktportfolio von Centrify unterstützt Controlware die Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dazu gehört insbesondere die Federation-Services-Lösung, die eine schnelle und effiziente Integration von SaaS-Services wie MS Office 365 in die eigene Infrastruktur ermöglichen, ohne das neue Hardware und aufwendige Consulting-Services benötigt werden. Im Zuge der näheren Zusammenarbeit wurde deutlich, dass auch der Centrify Privilege Service und die Centrify Server Suite das Portfolio von Controlware optimal ergänzen können.



Als Partner wird Centrify auch in diesem Jahr wieder auf dem Controlware Security Day am 28. und 29.09.2017 vertreten sein und die Centrify Identity Services Platform vorstellen.



"Wir freuen uns sehr, dass Controlware nun Select Partner ist", sagt Sandra Hilt, Senior Channel Manager EMEA bei Centrify. "Die Partnerschaft und enge Zusammenarbeit mit Controlware ist für Centrify sehr wichtig, da Controlware über exzellente Expertise im Bereich Identity & Access Management verfügt. Unser Distributor Infinigate hat zudem einen enorm großen Beitrag für die Partnerschaft mit Controlware geleistet."



"Centrify ist ein sehr zuverlässiger Partner und hatte bereits letztes Jahr die kurzfristige Möglichkeit ergriffen, am Controlware Security Day teilzunehmen", sagt Hans Peter Dietrich, Produktmanager bei Controlware. "Wir haben dort bereits erste positive Gespräche mit Kunden geführt. Schon dieser erfolgreiche Auftakt und jetzt unser neuer Status als Select Partner zeigt, dass wir eine ausgezeichnete Entscheidung getroffen haben, als wir uns für die Partnerschaft mit Centrify entschlossen haben."



Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Unified Communications, Information Security, Application Delivery, Data Center und IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das rund 700 Mitarbeiter starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit sechs renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die Productware GmbH.