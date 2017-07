NMWP Themenabend in Lippstadt beleuchtet die moderne Lichttechnik aus NRW

(fair-NEWS)

Auf dem NMWP Themenabend „Innovative Lichttechnik – Materialien, Komponenten und Systeme“ haben sich fast 90 Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik getroffen, um sich auf den Photonik-Gebieten der Beleuchtungstechnik und der Analytik über neueste Projekte und Entwicklungen auszutauschen. Veranstaltet vom Verein NMWP e.V., der HELLA KGaA Hueck & Co., dem L-LAB und dem Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW begann das Event in Lippstadt mit einer Führung, bei der es exklusive Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte von HELLA und dem L-LAB gab. Auf dem Themenabend selbst lieferten spannende Fachvorträge weitere Einblicke in die Thematik, die im anschließenden Get-together neben dem obligatorischen Networking weiter diskutiert wurden. Auch Förderprojekte wie das Interreg Europe Projekt „STEPHANIE“, welches Photonik in Weltraum-Anwendungen, deren Transfer in „irdische“ Innovationen sowie die administrativen Rahmenbedingungen adressiert, hatten auf diesem Themenabend einen festen Programmpunkt und luden zu Feedback und Erfahrungsaustausch ein.Im Hinblick auf dem Themenabend und den intensiven Austausch unter den Teilnehmern war Dr. Johannes Bauerdick vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen beeindruckt: „Die Photonik ist eine wichtige Schlüsseltechnologie. NRW ist in diesem Bereich hervorragend aufgestellt. In den informativen Vorträgen des NMWP Themenabends wurden neue Anwendungsgebiete der Lichttechnik in der Automobilindustrie über die einfache Beleuchtung hinaus hin zu kommunikativen und sicherheitsrelevanten Funktionen herausgestellt. Ich freue mich auf die zukünftigen Innovationen, die NRWs Photonik in der Mobilität von morgen ermöglichen wird.“Für den Themenabend zur Schlüsseltechnologie Photonik ist das L-LAB eine der spannendsten Locations in Nordrhein-Westfalen. Das L-LAB ist ein Forschungsinstitut für Lichttechnik und Mechatronik, das von der Universität Paderborn, der Hochschule Hamm-Lippstadt und der HELLA KGaA Hueck & Co. in Public Private Partnership getragen wird. Hier treffen sich die akademische Welt und die Industrie zur gemeinsamen Forschung. Interdisziplinäre Projekt-Teams erarbeiten die Grundlagen für die automobile Lichttechnik von morgen. Dazu zählen Grundlagenforschungen zur visuellen Wahrnehmung ebenso wie die Entwicklung von Prototypen und Technologiedemonstratoren. Studierende können im Rahmen von Praktika, Abschlussarbeiten und Dissertationen in den Projekten mitarbeiten.



Bildinformation: NMWP Themenabend in Lippstadt beleuchtet die moderne Lichttechnik aus NRW und Ihren innovativen Einfluss auf internationale Beleuchtungs- und Messtechnik. / HELLA