Zukunft der Energieverteilung im Fokus

Auch dieses Jahr hat Ormazabal Deutschland mit seiner mittlerweile renommierten Techniktagung Experten aus dem Bereich der Energieverteilung wieder ein Fachforum geboten. Unter dem Motto "flexible und pragmatische Lösungen für die Energieverteilung der Zukunft" wurden Kunden und Partner eingeladen. Durch die Neugestaltung der Netze ändern sich die Ansprüche an die Energieverteilung. Die Teilnehmer nutzten die Veranstaltung, um daraus resultierende Fragestellungen zur Energieversorgung zu erörtern. Interne und externe Experten stellten in ihren Fachvorträgen Lösungsansätze z. B. aus den Bereichen automatisierte Ortsnetzstationen und regelbare Transformatoren vor. Zukunftsorientierte Technologien für die Mittelspannung standen im Fokus der Fachausstellung. Ausrichter der Veranstaltung war das Regionalbüro der Ormazabal Vertriebsregion Nord-Ost. Javier Ormazabal, Präsident Velatia und Alejandro Ormazabal, Vize-Präsident Velatia, sowie Jorge González, CEO Ormazabal, repräsentierten die spanische Führungsebene. Gemeinsam mit Markus Kiefer, Geschäftsleiter der Ormazabal GmbH, und Karsten Hillmann, Regionalleiter Nord-Ost, begrüßten sie etwa 170 nationale und internationale Gäste in der Eventlocation Täubchenthal Leipzig. Zudem wurde auf der Veranstaltung das 50-jährige Bestehen von Ormazabal gefeiert."Bereits zum vierten Mal haben wir die Techniktagung nun veranstaltet. Sie hat sich mittlerweile zu einem renommierten Treffen unserer Branche entwickelt", freut sich Markus Kiefer. "Für Kunden und Partnerunternehmen ist die Veranstaltung zu einem fest eingeplanten Gesprächsforum geworden."Der Event wurde auch zum Anlass genommen, Koldo Rodriguez in der Region vorzustellen, der als Geschäftsleiter Ormazabal Deutschland zum Anfang des Jahres seine Arbeit aufgenommen hat. Er ist bereits seit 2012 im Management von Ormazabal tätig. Zusammen mit Markus Kiefer und Kai Klenovsek bildet er das Management des deutschen Standorts. Bei seiner Begrüßung wurde das gemeinsame Ziel formuliert, den Standort Deutschland als wichtiges Schlüsselland von Ormazabal weiter zu stärken.In den Vertriebsregionen wird besonderen Wert auf die persönliche Beratung vor Ort gelegt. So wurde in einem Fachvortrag darüber informiert, wie Ormazabal insbesondere Partner und Ingenieurbüros bei Ausschreibungen unterstützt. Die weiteren Vorträge drehten sich rund um den steigenden Grad der Automatisierung. Denn daraus resultieren neue Anforderungen, die z. B. Datenerfassung, Sicherheit, Schutztechnik und Verteilstationen betreffen. Zudem präsentierten 14 starke Partnerunternehmen Trends sowie zukunftsweisende Produkte und Gesamtlösungen für die Mittelspannung."Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz. Die Veranstaltung fand nun schon zum zweiten Mal in unserer Region Leipzig statt", resümiert Karsten Hillmann. "Der Event hat erneut gezeigt, wie wichtig es ist, lokal präsent zu sein und gemeinsam über die Herausforderungen der Zukunft zu diskutieren. So können wir zusammen mit unseren Partnern flexibel und pragmatisch auf kommende Kundenanforderungen reagieren."



Bildinformation: Ca. 170 Gäste nahmen an der diesjährigen Techniktagung von Ormazabal in Leipzig teil.