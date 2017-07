Version 2.2 der UI5-basierten Self-Services für SAP IdM von IBsolution ab sofort verfügbar

(fair-NEWS)

Neue Version der UI5-basierten Mitarbeiter- und Manager Self-Services für SAP IdM des Heilbronner Beratungsunternehmens IBsolution kommt mit einer vereinfachten Bedienung, verbessertem Error Handling und erweiterten Funktionen zur Dokumentation von Berechtigungsanträgen.Rollen- und Berechtigungen verwalten, externe Mitarbeiter anlegen, Passwörter zurücksetzen sind nur einige von vielen Funktionen die mit der IBsolution Software für SAP IdM einfach und für jedermann bedienbar ermöglicht werden. Setzen bisherige WebDynpro Lösungen immer noch IT Know-how und vor allem Kenntnisse im Arbeiten mit SAP Software voraus, so können mit der UI5 basierten Lösung des SAP-Beraters viele Standardprozesse im Berechtigungswesen an die Fachbereiche ausgelagert werden. Neue Privilegien beispielsweise können damit sehr einfach über eine intuitiv bedienbare Oberfläche am Tablet, Desktop-PC oder Smartphone beantragt werden, die der jeweilige Vorgesetzten mit einem Click bestätigen oder ablehnen kann. Für einen Passwort Reset muss kein Ticket mehr in der IT geöffnet werden, dies kann der Mitarbeiter ab sofort selbst veranlassen.Neu in der Version 2.2 der Lösung sind folgende Punkte:Erweiterte Ansichten in der UserverwaltungIn den Eigenschaften eines Anwenders werden sämtliche Rollen und Berechtigungen tabellarisch angezeigt.Einfache Sortierfunktionen in TabellenansichtenMit Click auf den Spaltenkopf werden Einträge wahlweise auf- oder absteigend sortiertVerbessertes Error Handling und User Feedback im FehlerfallEingabefehler werden vom Anwender besser erkannt und können einfacher behoben werdenErweiterte SuchfunktionenAnwender können einfach nach eigenen Anträgen und zugewiesenen Rollen suchen, Manager darüber hinaus nach eigenen Mitarbeitern und deren Berechtigungen.Lückenlose DokumentationGründe für Freigabe oder das Zurückweisen eines Berechtigungsantrages werden vermerkt, revisionssicher hinterlegt und schaffen so 100%ige Transparenz für die RevisionMultiple EinsatzmöglichkeitenDIe UI5-basierte Lösung ermöglicht es Mitarbeitern in der IT Abteilung, den gesamten Userstamm in dieser intuitiv bedienbaren Lösung zu verwalten. Diese eignet sich damit sowohl als Self-Service als auch als komfortable Administrationsoberfläche.Der neue Release der Software Lösung ist ab sofort verfügbar und kostet rund 25.000 EUR zzgl. USt. Beispielrechungen für ein Unternehmen mit etwa 10.000 Mitarbeitern zeigen, dass mit der Umstellung auf UI5 und der damit schnelleren Bearbeitung von Berechtigungsanträgen Mitarbeiterkapazitäten im Wert von mehr als 100.000 EUR pro Jahr freigesetzt werden können.Weitere Informationen finden Sie unter:<a href="https://idm.ibsolution.de/pakete/ui5-idm-self-services/"> https://idm.ibsolution.de/pakete/ui5-idm-self-services/</a>



Bildinformation: Version 2.2 der UI5-basierten Self-Services für SAP IdM von IBsolution ab sofort verfügbar