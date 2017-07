Haarpigmentierung - innovatives Verfahren gegen kahle Stellen

Die Haarpigmentierung ist eine ideale Möglichkeit lichte Haare wieder voller erscheinen zu lassen. Außerdem verhilft diese Behandlung Menschen mit Glatzenbildung erfolgreich zu mehr Lebensqualität. Die Haarpigmentierung kann einzeln angewendet werden oder zusammen mit einer Haartransplantation. Die Pigmentierung funktioniert ähnlich, wie eine Tätowierung oder Permanent-Makeup. Extrem feine Farbpartikel werden etwa 0,6 bis 1,2 Millimeter tief in die Epidermis implantiert. Im Gesamtbild ergeben die mikroskopisch kleinen Pigmentierungen die Illusion einer dichten Haarstruktur, die von Außenstehenden als echtes Haar wahrgenommen wird.Eine Haarpigmentierung ist kein chirurgischer Eingriff, sondern eine kosmetische Behandlung unter Verwendung modernster Technologie. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Tätowierung werden bei der Mikrohaarpigmentierung keine dauerhaften Pigmente verwendet, sondern solche, die hypoallergen sind. Diese lösen keine allergischen Reaktionen aus und werden komplett ohne Nebenwirkungen im Körper abgebaut. Blau-Verfärbungen sind daher ausgeschlossen. Das Ergebnis hinterlässt keine Narben und ist sofort sichtbar.

Die Haarpigmentierung zählt zu den effektivsten Methoden gegen Haarausfall. Mittels der modernen Haarpigmentierung ist der Erfolg von vollem Haar fast garantiert.