Kaseya Connect Europe Anwenderkonferenz findet 2017 in Amsterdam statt

(fair-NEWS)

Die zweite jährliche Anwenderkonferenz in Europa untermauert das anhaltende Wachstum des Unternehmens vor OrtDas Event bietet der Kaseya-Community Einblicke in neue Wachstumsmöglichkeiten und die IT-OptimierungMünchen, 17. Juli 2017 - <a href="www.kaseya.com/">Kaseya</a>, der führende Anbieter von Software für umfassende IT-Management-Lösungen für Managed Service Provider sowie kleine und mittelständische Unternehmen, stellt heute das Rahmenprogramm der <a href="http://europe.kaseyaconnect.com/">Kaseya Connect Europe</a> vor. Teilnehmer erleben dort spannende Vorträge von Industrieexperten, profitieren von Produkttrainings sowie Thought-Leadership-Inhalten und können sich in Fachsitzungen fortbilden. Die zweite, jährliche Anwenderkonferenz für Europa wird vom 03. - 05. Oktober in Amsterdam stattfinden. Interessenten können sich ab sofort dafür <a href="http://europe.kaseyaconnect.com/">registrieren</a>. Die "Diamond Sponsors" der Veranstaltung sind die langjährigen Kaseya-Partner Datto und Webroot.Nach dem Erfolg der Kaseya Connect Europe 2016 in Barcelona bringt die diesjährige Konferenz erneut Kaseya-Anwender, Industrieexperten, Lösungspartner und das Kaseya-Management zusammen. Das umfassende Event verspricht seinen Teilnehmern strategische Einblicke und Praxiswissen, mit denen IT-Leiter technische Abläufe optimieren und das Wachstum stärken können.Einige Highlights der diesjährigen Konferenz:-Der Business-Track-Ansatz - er hilft MSP dabei, das Geschäftsvolumen auszubauen und besser zu monetisieren.-Eine praxisorientierte, interaktive Technik-Session liefert nützliche Produktdetails und unterstützt Anwender dabei, bestmögliche Resultate mit ihren Kaseya-Lösungen zu erzielen.-Ein Vortrag, der MSP auf die anstehende EU-Datenschutz-Grundverordnung vorbereitet.-Einblicke aus erster Hand - Industrieexpertin Sue Gilkes, Faculty Member bei CompTIA, Gründerin und Geschäftsführerin bei Your Impact Ltd., zeigt Wachstumschancen für MSP auf.-Best Practices und der Fachvortrag "7 Sales Strategies to Take Away and Implement Immediately", von Adam Harris, Transmentum, Author des "Check-In Strategy Journal" sowie Director bei Fresh Mindset.-Chancen zum Networking mit anderen Teilnehmern und zum Austausch mit Kaseya Führungskräften - Teilnehmer können die Unternehmensstrategie und Produktpläne diskutieren und Fragen stellen."Kaseya Connect Europe ist ein Top-Event, das Kunden und Partnern in ganz Europa hilft, stärker zu wachsen und erfolgreich zu agieren", erklärt Sabine Link, Vice President Customer Success bei Kaseya. "Wir freuen uns darauf, hunderte europäische Kunden und Partner für diese Konferenz zusammenzubringen. Dort bieten wir ihnen Fortbildungen, Netzwerk-Möglichkeiten und spannende Diskussionen mit führenden Playern der Branche - und das in angenehmer Atmosphäre. Auf der Connect Europe gibt Kaseya seinen europäischen Anwendern das nötige Rüstzeug, um ihre Geschäftsziele zu erreichen."Auf einer Veranstaltung wie der Kaseya Connect Europe zu sprechen ist etwas Besonderes", erklärt Sue Gilkes, Faculty Member bei CompTIA, Gründerin und Geschäftsführerin bei Your Impact Ltd. "Ich freue mich bereits auf die Veranstaltung und möchte MSPs aufzeigen, wie sie nicht nur ihre Geschäftsmodelle transformieren, sondern auch den Kunden zum Erfolg verhelfen können."Zu den Sponsoren und Ausstellungspartnern der Kaseya Connect Europa 2017 gehören:- Diamond Sponsors:o <a href="www.datto.com/">Datto </a>o <a href="https://www.webroot.com/">Webroot</a>- Emerald Sponsors:o <a href="www.acronis.com/">Acronis</a>o <a href="https://www.bitdefender.co.uk/">Bitdefender</a>o <a href="www.cisco.com/c/en_uk/index.html">Cisco Systems</a>o <a href="https://umbrella.cisco.com/">Cisco Umbrella</a>o <a href="www.itglue.com/">IT Glue</a>o <a href="https://www.kaspersky.co.uk/">Kaspersky Lab</a>o <a href="www.malwarebytes.com/">Malwarebytes</a>o <a href="www.rapidfiretools.com/">RapidFire Tools</a>o <a href="https://www.storagecraft.eu/">StorageCraft</a>o <a href="https://www.titanhq.com/">TitanHQ</a>Das diesjährige, kostenlose Symposium vor der Konferenz beschäftigt sich mit einem Thema, das IT-Leitern den Schlaf raubt: Cybersecurity. Das Symposium klärt auf, warum IT-Security das zukünftige Unterscheidungsmerkmal für MSP sein wird. Dieses kostenlose Security Summit wird am Dienstag, den 3. Oktober stattfinden und steht allen MSP-Führungskräften offen - egal ob Kaseya-Kunde oder nicht. Die zweistündige Diskussionsveranstaltung fokussiert sich darauf, wie MSPs die Bedürfnisse ihrer Kunden und IT-Sicherheit erkennen. Außerdem klärt Kaseya dort auf, wie MSPs ohne zusätzliches Personal einen lukrativen Security-as-a-Service-Ansatz aufbauen können, um ihr Portfolio auszubauen.Weitere Informationen über Kaseya Connect Europe und das Security Summit hier: http://europe.kaseyaconnect.comKaseya Connect Europe 2017 - Details zur Konferenz-Wann: 3. - 5. Oktober 2017 (Security Summit vor der Konferenz: 03. Oktober)-Wo: <a href="https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-collection-amsterdam-grand-hotel-krasnapolsky?campid=10099504&ct=308032246&gclid=CJPfqs-u5tMCFYVbfgodO2sEIg&dclid=CK6buM-u5tMCFVSKfgodtvUNOQ">NH Collection Amsterdam Grand Hotel Krasnapolsky</a>, Amsterdam-Agenda und Registrierung: http://europe.kaseyaconnect.com/



Bildinformation: (Bildquelle: @Kaseya)