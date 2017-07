Rack Monitoring Systeme für die Serverraum-Infrastruktur

(fair-NEWS)

Der Serverraum sollte Nonstop überwacht werden. Bereits eine Störung der Klimaanlage kann die Verfügbarkeit wichtiger Anwendungen und Dienste gefährden Eine zu hohe Temperatur im IT Rack kann sogar zu Hardwaredefekten an Servern und Festplatten führen. Schlimmstenfalls droht ein kritischer Datenverlust. Weitere Risiken im Serverraum, wie Wasseraustritt, Schwelbrand, Stromausfall, unbefugter Zutritt usw., müssen ebenfalls zuverlässig erkannt werden.Rack Monitoring Systeme von DidactumMit den Rack-Monitoring-Systemen des Herstellers Didactum können Firmen und Behörden ihren wichtigen Serverraum zuverlässig schützen. 365 Tage im Jahr überwachen die Rack Monitoring Lösungen kritische Umgebungsvariablen wie Luftstrom, Raumtemperatur oder Raumfeuchte. Jedes Rack-Monitoring-System von Didactum arbeitet Stand-Alone und kann dank der vollen SNMPv1/v2c/v3 Unterstützung in SNMP kompatible Automations- und Netzwerk Monitoring Software (u.a. Nagios, OpenNMS, Zabbix usw.) eingebunden werden.An der Gerätefront der Rack Monitoring Systeme finden Sie Anschlüsse für analoge Sensoren des Herstellers Didactum. Schließen Sie einfach diejenigen Sensoren aus dem Sortiment an Didactum Sensoren an, die für die 24/7/365 Überwachung des Serverraums dringend erforderlich sind. Per Plug & Play wird jeder intelligente Sensoren einfach eingesteckt und im Webinterface des Rack-Monitoring-Systems sofort angezeigt. Sollen weitere Räume und Anlagen überwacht werden, schließen Sie einfach die Erweiterungseinheiten für Sensoren an die Rack Monitoring Systeme der Modellreihen 100 III und 500 II an.Definieren Sie Grenz- und Alarmwerte für die angeschlossenen intelligenten Sensoren und legen Sie fest, wie z.B. bei Übertemperatur oder bei Ausfall der Stromversorgung alarmiert werden soll. Alle Rack Monitoring Systeme der Marke Didactum bieten Benachrichtigung- und Alarmmeldearten in Form von E-Mail, SMS (GSM Modem erforderlich) oder SNMP Traps. Auch Aktuatorfunktionen, wie das automatische Schalten von 12V Ausgangskontakten, werden von jedem Rack Monitoring System der Marke Didactum unterstützt. Per Relaisschaltung können auf Wunsch Alarmmeldungen der Gebäudeleittechnik signalisiert werden. Dies ist beispielsweise bei Austritt von Kondenswasser der Klimaanlage sehr ratsam.Haus- und Gebäudetechnik in die IT einbindenViele Anlagen und Systeme der Haus- und Gebäudetechnik sind die Alarmkontakten / potentialfreien Kontakte ausgestattet. Diese Schaltkontakte können ebenfalls die 24x7 Überwachung der Rack Monitoring Systeme eingebunden werden. Hier werden Störungen Ihrer USV-Anlage, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, Brandmeldeanlage usw., in Form von E-Mail Alarmen, SMS Alarmen (via GSM Modem oder E-Mail zu SMS Gateway) oder SNMP Traps an Überwachungssoftware weitergeleitet.MessdatenexportDie im Datenlogger der IP-basierten Rack Monitoring Systeme gespeicherten Messdaten können direkt im WebGUI grafisch angezeigt werden. Die Messdaten können für Reports und Checklisten ganz einfach als XML- oder CSV-Datei aus dem Rack Monitoring System geladen werden.Haben Sie Fragen zum Thema (IT-) Infrastruktur Überwachung? Unter Telefon 02501-978588-0 erhalten Sie Antworten oder besuchen Sie ganz einfach online unter www.didactum-security.com Über Didactum Security GmbH:Didactum Security GmbH ist Ihr kompetenter Partner, wenn es um die Überwachung sensibler IT Infrastrukturen geht. Zu den Kunden von Didactum zählen Unternehmen und öffentliche Auftraggeber aus dem gesamten In- und Ausland. Gerne nennen wir Ihnen namhafte Referenzen in Sachen Serverraumüberwachung und Rack Monitoring.



Bildinformation: Didactum Alarmsystem 50 mit Temperaturfühler und Alarmsirene