SPOOKS Charity erstmalig beim CHIO in Aachen

In diesem Jahr wird SPOOKS, Hersteller für Reitsportbekleidung und Pferdesportzubehör aus Odenthal bei Köln erstmalig neben weiteren Verkaufsständen mit einem Charity Stand auf dem Weltfest des Pferdesports, CHIO in Aachen, vertreten sein.Mit der Charity Aktion "SPOOKS Animal Care" wird SPOOKS hier ausschließlich Charity Produkte verkaufen und einen Teil des Erlöses spenden.Neben dem streng limitierten SPOOKS Animal Care T-Shirt wird es auch eine SPOOKS Shopping Bag geben, die beides Teil der Aktion sind.Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf wird das Unternehmen im Anschluss an die Erste Pferdeklappe e.V.in Schleswig-Holstein spenden. Die Erste Pferdeklappe e.V. ist Deutschlands einzige Pferdeklappe und hat seit ihrer Gründung im Jahr 2013 bereits mehr als 800 Tieren ein vorübergehendes Zuhause bieten können. Fast alle Pferde und Ponys können im Anschluss an neue Besitzer vermittelt werden."SPOOKS Animal Care" hat mit der Übernahme einer Patenschaft für das behinderte Pferd Spooky bereits im Mai dieses Jahres für Aufsehen gesorgt. Das Odenthaler Unternehmen will mit seinem sozialen Engagement vor allem Pferden in Not helfen und ein Bewusstsein hierfür schaffen.



Bildinformation: Spook Animal Care