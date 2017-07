Modernes Wohnen im Villenpark Potsdam

(fair-NEWS)

Berlin. Am kommenden Wochenende sollten Bauinteressierte einen Ausflug ins Berliner Umland machen. Der Villenpark Potsdam-Groß Glienicke – naturnah, verkehrsberuhigt, mit einer guten Infrastruktur und optimaler Anbindung an Berlin und Potsdam öffnet die Tür einer Stadtvilla „Lugana“.Noch vor Einzug der künftigen Bewohner sind die Türen zur Besichtigung geöffnet. Das Traditionsunternehmen Roth-Massivhaus zeigt, wie individuell es Bauherren bei der Planung und Umsetzung ihres Traumhauses unterstützt.Liebhaber der klaren Formensprache kommen bei der Villa „Lugana“ auf ihre Kosten. Dank des kubischen Baukörpers und zweier Vollgeschosse kann jede Fläche der insgesamt 127 Quadratmetern vollständig genutzt werden. Dies überzeugte auch diese Bauherren.Bodentiefe Fenster im gesamten Erdgeschoss erhellen den großen Wohn-Ess-Bereich und die offene Küche. Besonderes Augenmerk wurde auf kurze Wege gelegt – das beweist die durchdachte Anordnung der Räume. Vervollständigt wird das Erdgeschoss durch den Technikraum und das kleine Bad mit Dusche.Eine moderne, gerade Treppe führt in die erste Etage des Hauses. Zwei Schlafzimmer, ein Arbeitszimmer und ein Wohlfühlbad erwarten die Bewohner im Obergeschoss. In der großen ebenerdigen Dusche und der Badewanne nimmt auch der wildeste Tag ein entspanntes Ende. Hier wurden bodentiefe Fenster mit unterem Festteil zur maximalen Lichtaufnahme gewählt.Für Wohlfühlklima und Schonung der Ressourcen sorgt eine Solaranlage in Kombination mit Fußbodenheizung in allen Räumen.Bauinteressierte können die Stadtvilla „Lugana“ am 22. und 23. Juli in 14476 Potsdam besichtigen. (Anschrift unter: www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen ). Das Haus ist jeweils zwischen 13.00 und 16.00 Uhr geöffnet, die Anfahrt ist beschildert.



Bildinformation: Die Stadtvilla „Lugana“ kann am Wochenende in 14476 Potsdam besichtigt werden. Foto: Roth-Massivhaus