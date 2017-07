(fair-NEWS)

Musik für die Küche: Das sorgt für gute Laune bei Morgenmuffeln und die Arbeit geht leichter von der Hand!Störungsfreier Musikgenuss mit der Programmvielfalt von Digital- und UKW-Radio. Per Knopfdruck wechselt man zwischen DAB+ und FM-Radio. Dank externer Antenne ist der Empfang immer klar.Immer, wissen was läuft: Denn mit RDS erhält man Informationen wie Titel, Interpret oder Genre und wird ruckzuck zum Musik-Experten! Auch die neusten Nachrichten sieht man mit einem Blick auf dem Display.Nichts anbrennen lassen: Ab jetzt weiss man immer, wann Pizza & Co. fertig sind. Dank Dual-Timer-Funktion ist das <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-1235-dab-plus-radios-fm-ukw-radios-dab%2B-receiver-empfaenger.shtml">Unterbau-Radio</a> von <a href="www.vr-radio.ch/">VR-Radio</a> der ideale Partner für die Küche. So verzichtet man auf zusätzliche Zeitmesser und hat mehr Platz in der Küche.- Platzsparendes Küchenradio DOR-150 mit grosser Sendervielfalt- Einfache Sendersuche: manuell oder per Auto-Scan- Frequenzbereiche UKW: 87,5 - 108 MHz, DAB: 174 - 240 MHz- 20 Senderspeicher: jeweils 10 für DAB+ und UKW- Beleuchtetes LCD-Display- RDS (Radio Data System): zeigt Interpret, Titel, Nachrichten u.v.m.- Digital-Uhr mit automatischer Zeiteinstellung- Dual-Timer: 2 Zeiten gleichzeitig einstellen, mit Signalton- Wechsel zwischen FM und DAB auf Knopfdruck- Zur Montage an Hängeschränken oder zum Aufstellen mit ausklappbarem Standfuss- Teleskop-Antenne mit Magnetfuss und Kipp-Gelenk (Kabellänge: 150 cm)- Stromversorgung: 230 V (Anschlusskabel-Länge: 150 cm)- Anschluss: Antennen-Buchse (3,5 mm Klinke)- Masse Radio: 220 x 148 x 50 mm, Länge Antenne: 135 - 400 mm, Gewicht: 754 g- Küchenradio inklusive Teleskop-Antenne, Montagematerial und deutscher AnleitungPreis: CHF 79.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 149.95Bestell-Nr. PX4991Zum <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-PX4991-1235.shtml?vid=016">Unterbau-Küchenradio mit DAB+/FM-Radio, RDS, Timer und LCD-Display</a>



