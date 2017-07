Nicht blenden lassen: Ab jetzt bleibt das grelle Badezimmer-Licht nachts aus. Dank des neuen <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-3660-waschbecken-bad-toilette.shtml">WC-Lichts</a> von <a href="www.lunartec.ch/">Lunartec</a> findet man die Toilette im Dunklen extra-bequem.Licht, wo man es braucht: Dank automatischer Aktivierung tastet man jetzt nicht mehr im Dunklen nach dem Lichtschalter. Die bunte LED erhellt die Toilettenschüssel - so geht nichts daneben. Aus 8 Licht-Farben kann man seine Lieblingsfarbe auswählen.Geld sparen: Nach 120 Sekunden ohne registrierte Bewegung schaltet sich das Licht automatisch aus. So halten die Batterien länger.- WC-Nachtlicht mit automatischer Aktivierung- LED mit 8 verschiedenen Farben, 1 Watt- 2 Leucht-Modi: konstantes Licht in wählbarer Farbe oder Farbwechsel- Bewegungs-Sensor: aktiviert LED für 120 Sekunden, Reichweite: 2 Meter- Dämmerungs-Sensor: Toilettenlicht reagiert nur im Dunklen- Lampenarm anpassbar an Toilettenrand-Breite- Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)- Masse: 65 x 12 x 70 mm, Länge Lampenarm: 110 mm, Gewicht: 44 g- LED-Toilettenlicht und deutscher AnleitungPreis: CHF 7.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 39.95Bestell-Nr. NX8713Zum <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-NX8713-3660.shtml?vid=016">LED-Toilettenlicht mit Dämmerungs- und Bewegungs-Sensor, 2 Modi und 8 Farben</a>

