Keramag Acanto jedes Bad ein Raumwunder

Schon vor einem Jahr zeichnete sich in der Möbelbrache der Trend zu mehr Individualität ab und davon ist nicht nur das Wohnzimmer betroffen. Auch das heimische Badezimmer, das private Spa und das Gäste WC, die Visitenkarte des Hauses, rücken mehr und mehr in den Fokus. Farben, Formen und neue Materialien halten Einzug in unsere Badezimmer. Noch vor einigen Jahren setzte sich ein Badezimmer aus Waschtisch mit Unterschrank, WC, Dusche oder Badewanne zusammen. Sicherlich ist das in seinen Grundbestandteilen heute auch noch so, jedoch soll es schon etwas Besonderes sein.Ein Trend, den Keramag mit seiner Badkollektion Acanto perfekt aufgreift und Individualität mit Funktionalität verbindet. Bestes Beispiel ist hier das spülrandlose Keramag Acanto WC, denn ein WC benötigt jeder, aber mit etwas mehr Liebe zum Detail schafft man es, sich von der breiten Masse abzuheben. Im Fall des Keramag WCs heißt das: maximale Hygiene und Glanz, dank "rimfree" Technologie und KeraTect Glasur kombiniert mit dem Keramag WC Sitz mit antibakteriellem und extraschmalem Slim Deckel.Was den <a href="https://www.skybad.de/h/keramag/keramik/acanto.html">Acanto Waschtisch</a> angeht, so ist auch dieser mit Keramag KeraTect verfügbar. Wesentlich individueller wird es da schon bei der Größe der Waschtische, denn hier hat der Kunde die freie Wahl bei der Größe seines Waschtischs und verschiedenen Funktionalitäten, so gibt es Keramag Waschtische mit Ablage, Acanto Slim Möbelwaschtische mit extra dünner Keramik, Acanto Doppelwaschtische oder kleine Handwaschbecken fürs Gäste WC und dazu passend natürlich die jeweiligen Keramag Waschtischunterschränke und frei wählbaren und einsetzbaren Ordnungssystemen. Aber auch hier ist längst mehr Individualität gefragt als noch vor 2 Jahren. Farben und Materialien sollen die Einzigartigkeit jedes Badezimmers und seines Besitzers wiederspiegeln. Acanto bietet hier zahlreiche Möbel in verschiedenen Farben und mit verschiedener Optik. So gibt es Acanto Hochschränke in hochglänzender Glas Optik, aber auch Badmöbel in schwarz matt mit schwarzer Glasfront. Keramag Acanto bietet Ihnen die Option Ihr Badezimmer mit hängenden und stehenden Badmöbeln einzurichten. Selbst eine Magnetwänd, ein Spiegelschrank oder verschieden Ordnungsboxen und Wand-Boards gehören ins breitgefächerte Keramag Acanto Sortiment. Die große Bandbreite an Möbelgrößen lässt Keramag Acanto in jedes Badezimmer passen, egal wie klein oder groß es auch sein mag und bedient so den Möbeltend 2017 der modularen Möbel. Das Acanto Wandboard, der Hängeschrank oder auch der Seitenschrank lassen sich auch bestens in Küche oder Wohnzimmer integrieren, dank hochwertiger Möbel- und Materialverarbeitung. So lässt sich der Gesamteindruck Ihrer Wohnung ohne großen Aufwand verändern und ganz Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.Die Skybad GmbH ist der Sanitärartikel-Handel im Internet mit kompetenter Beratung, sehr guter Bewertung als Trusted-Shops-Partner und der BestPrice Garantie. Qualifizierte Beratung ist montags bis freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr unter der Nummer 0241-5183260 verfügbar. Außerhalb dieser Zeit erreichen Sie uns unter info@skybad.de. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.skybad.de



Bildinformation: (Bildquelle: @Keramag)