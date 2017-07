Autarker Audio-Digitalisierer mit Software Audio Restaurator Pro 8

(fair-NEWS)

Wertvolle Erinnerungen schützen: Mit diesem Set lassen sich alte analoge Medien digitalisieren und restaurieren. So kommt die Lieblings-Musik von Vinyl-Platten und Audio-Kassetten auf Smartphone & Co.Musik ins MP3-Format bringen: Kassettenspieler, Radio & Co. werden direkt an den <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-1241-usb-digitalisierer-usb-recorder-video-grabber-audio-grabber-usb-grabber.shtml">Digitalisierer</a> von <a href="www.auvisio.ch/">auvisio</a> angeschlossen und die Lieblingsmusik übertragen. Die Aufnahmen werden direkt auf USB-Stick oder SD-Karte gespeichert.Volle Kontrolle durch direktes Anhören der Aufnahme. Dank Playback-Funktion lässt sich sofort testen, ob sie gelungen ist. Clever: Der Digitalisierer erkennt Pausen und trennt die Musikstücke automatisch.Akustische Brillanz: Das digitalisierte Audiomaterial kann mit der Software ganz nach eigenen Wünschen bearbeitet werden: Entfernen des Knistern, Knacken und der Zischlaute, Verminderung des Rauschens, Einsatz verschiedener Filter, Verwendung der Stereo-Verbreiterung u.v.m.- Autarker Audio-Digitalisierer inklusive Restaurations-Software, Mini-USB-Kabel (70 cm), 3,5-mm-Klinkenkabel (90 cm), Fernbedienung, Knopfzelle und deutscher Anleitung2in1-Audio-Rekorder und Digitalisierer AD-400 für Aufnahmen auf USB und SD- Digitalisiert Audiosignale von analogen Quellen wie Kassettenspieler, Plattenspieler, Radio u.v.m.- Automatische Musik-Aufteilung: erkennt Pausen und separiert Musikstücke selbstständig- Playback-Funktion zur direkten Aufnahme-Kontrolle- Volle Aufnahme-Kontrolle per Fernbedienung- Status-LED- Aufnahme-Format: MP3 mit 128 kbit/s- Speicher: Steckplatz für USB-Stick und SD-Karte bis 32 GB (jeweils bitte dazu bestellen)- Audio-Anschlüsse: Stereo-Audio-Cinch, Line-In und Line-Out (je 3,5-mm-Klinke)- Stromversorgung Rekorder: per Micro-USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen), Fernbedienung: Knopfzellen-Batterie Typ CR2025- Masse: 70 x 25 x 60 mm, Gewicht: 52 gAudio Restaurator Pro 8- Ideal zum Aufnehmen, Wiedergeben und umfassenden Restaurieren von Audio-Dateien- Zum Entfernen von Knistern, Knacken, Zischlaute u.v.m.- Audio-Recorder und Audio-Modul zum Audio-CD-Import- Effekte, Filter und Werkzeuge zur professionellen Musikverarbeitung- Multi-Instanz-Manager: mehrere Programm-Instanzen parallel nutzen- Brennen und Import von Audio-CDs mit Anschluss an die Internet-Titel-Datenbank- Unterstützte Audio-Formate: WAV, RIFF, PCM, MP3, WPU, AVI- Neu: Verbesserte Programm-Engine- Neu: Marker-Funktionalität für schnelleren Workflow- Neu: Filter-Anzeige- Verbessert: Totalanzeige mit Speicherfunktion- Verbessert: Wählbare Navigationssymbolgrösse- Verbessert: Geräte-Assistent- Systemvoraussetzungen: Windows XP/ Vista/7 /8Preis: CHF 29.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 89.95Bestell-Nr. PX2293Zum <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-PX2293-1241.shtml?vid=016">autarken Audio-Digitalisierer mit Software Audio Restaurator Pro 8</a>



