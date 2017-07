Fonds Finanz: Branchentreffpunkt Hauptstadtmesse

(fair-NEWS)

München, 18.07.2017 − Am 12. September 2017 lädt der Münchener Maklerpool Fonds Finanz zum achten Mal zur Hauptstadtmesse ins Estrel Hotel Berlin. Nur 12 Tage vor der Bundestagswahl bietet der Branchentreffpunkt Finanz- und Versicherungsexperten ein umfassendes Programm mit hochaktuellen und richtungsweisenden Themen. Im Fokus: Wirtschaft, Altersvorsorge, Digitalisierung – präsentiert von den drei Star-Rednern Dirk Müller, Walter Riester und Sascha Lobo. Insgesamt umfasst die Agenda über 80 Vorträge von renommierten Referenten, rund 130 Gesellschaften präsentieren neue Produkte und Leistungen. Weitere Informationen und kostenfreie Messetickets unter www.hauptstadtmesse.de Die Hauptstadtmesse bündelt an einem Tag alle Themen, die die Finanz- und Versicherungsbranche derzeit und in Zukunft bewegen. Drei davon werden von den Star-Rednern Dirk Müller, Walter Riester und Sascha Lobo präsentiert. Als ausgewiesener Börsenexperte gibt „Mr. DAX“ Dirk Müller Einblicke in und Ausblicke auf die derzeitige Wirtschaftslage und die Entwicklung der Finanzmärkte. Der SPD-Politiker und ehemalige Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Walter Riester, bezieht im Rahmen einer Podiumsdiskussion der Bayerischen Stellung zur kontrovers diskutierten Riester-Rente und zur Altersvorsorge allgemein. Als einer der gefragtesten Experten für die digitale Welt spricht Sascha Lobo über Markenkommunikation im Internet im Zeitalter der Digitalisierung.Darüber hinaus vermitteln zahlreiche weitere renommierte Referenten in über 80 Vorträgen praxisnah ihr Wissen und ihre Erfahrungen. So zum Beispiel Vertriebsexperte Roger Rankel, „Der Investment Punk“ Gerald Hörhan, KV-Spezialist Hagen Engelhard oder auch Social Media Experte „Mister Promotion“ Samer Mohamad. Erneut können bei zahlreichen Vorträgen kostenfrei „gut beraten“-Weiterbildungspunkte gesammelt werden.„Trotz fortschreitender Digitalisierung: Nichts ersetzt den direkten Kontakt, den fachlichen Austausch wie auch das persönliche Netzwerken. Mit unserer Hauptstadtmesse bieten wir dazu die ideale Plattform – für Vermittler, Gesellschaften und uns“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.Die Hauptstadtmesse findet am Dienstag, dem 12. September 2017, von 09.00 bis 18.00 Uhr im Estrel Hotel Berlin statt. Weitere Informationen zu den Referenten sowie zur Messe im Allgemeinen gibt es unter www.hauptstadtmesse.de . Zur kostenfreien Anmeldung geht es unter www.hauptstadtmesse.de/anmeldung Alle Besucher sind dazu eingeladen, den Messetag bei der anschließenden Party gemeinsam ausklingen zu lassen. Allerdings wird die Party in diesem Jahr in einer neuen Location stattfinden. Diese wird zeitnah bekanntgegeben.



Bildinformation: © Fonds Finanz Maklerservice GmbH