On the road again

(fair-NEWS)

Die Scout ist mit dem ersten flüssig gekühlten INDIAN-Motor ausgestattet, der eine hervorragende Leistung unter allen Fahrbedingungen gewährleistet. Dieser V-Twin Motor glänzt nicht nur mit stabiler Leistung sondern auch mit einzigartigen Details, die einen näheren Blick wert sind.Das hat sich auch die Firma Hepco&Becker gedacht und sich somit direkt an die Entwicklung einiger Zubehörteile gemacht. Der Motorradzubehör Hersteller hat um den edlen Motor im Falle eines Falles zu schützen einen Motorschutzbügel entwickelt. Dieser wird in Schwarz für 249,00€ und in Chrom für 289,00€ in voraussichtlich KW 35 im Handel erhältlich sein.Da Hepco&Becker bekanntlich auch Gepäck und dazu passende Träger für Motorräder herstellt, gibt es natürlich auch deren C-Bow Halter für den neuen Cruiser. Dieser wird ebenfalls in Schwarz (199,00€) und Chrom (231,00€) in KW 32 lieferbar sein.Passend für diesen Taschenhalter gibt es vom Hersteller ein breites Ledertaschen-Sortiment. Die Firma selbst schlägt für die Scout ihre schwarzen Rugged Black C-Bow Ledertaschen vor. Diese sind im Set für 598,00€ erhältlich. Aber auch die Legacy Kuriertaschen sind für diesen Cruiser passend, vor allem in der neuen „dreckigen“ Farbe.Wer keine Seitentaschen will sondern lieber seine Sachen auf einer Gepäckbrücke verstauen möchte (oder auch beides zusammen; Seitentaschen und Brücke) wird nicht enttäuscht, auch hier hat Hepco & Becker etwas im Angebot. Ein Solorack in Schwarz (149,00€) und in Chrom (179,00€) wird voraussichtlich in KW 35 vorrätig sein. Für dieses gibt es beispielsweise das schwarze Handbag Liberty für 279,00€ oder auch die neue Ledertasche Legacy Rear Bag Leather für 199,50€, welche in mehreren Farben bald verfügbar sein wird.Zu einer noch besseren Ästhetik trägt die Reling bei, ebenfalls in Schwarz (199,00€) und in Chrom (239,00€) erhältlich und lieferbar in KW 35.



Bildinformation: INDIAN Scout mit Ausstattung von Hepco&Becker