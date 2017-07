Information pur auf der vierten windream ECM-Konferenz

(fair-NEWS)

Bochum, 18. Juli 2017. Der Bochumer ECM-Hersteller windream GmbH veranstaltet am 19. und 20. September 2017 bereits zum vierten Mal seine Fachkonferenz für digitales Prozess- und Dokumentenmanagement in Bochum. Unter dem Motto "Erleben Sie Digitalisierung live" lädt die windream GmbH alle Interessenten, Kunden und Partner ein, die mehr über die Optimierung ihrer Geschäftsprozesse und über die elektronische Verwaltung ihrer Dokumente erfahren wollen. Wie in den vergangenen Jahren, so wird die diesjährige Konferenz erneut im Bochumer RuhrCongress stattfinden.Vierzig Vorträge in zwei TagenDas zweitägige Tagungsprogramm umfasst mehr als 40 Vorträge aus allen Bereichen der täglichen Arbeit mit ECM-Systemen. Renommierte Experten berichten darüber hinaus über die aktuelle Entwicklung in der Informationstechnologie und über Trends im ECM-Sektor."ECM zum Anfassen" heißt es in der parallel stattfindenden Ausstellung der windream GmbH und ihrer Partner. Während der Ausstellung stehen ECM-Experten den Besuchern in allen Fragen rund um windream sowie zu Integrationen und Lösungen Rede und Antwort.Wie auch bei den Vorträgen der windream.CON 2017 steht hier der Praxisbezug im Vordergrund. Sowohl Sinn und Zweck als auch die optimale Implementierung eines ECM-, DMS- oder Archivsystems können im Rahmen der Ausstellung in entspannter Atmosphäre besprochen werden.Abgerundet wird die Konferenz wieder durch eine zugleich spannende wie abwechslungsreiche Abendveranstaltung nach Ende des ersten Konferenztages am 19. September 2017.Teilnahme kostenlos - Anmeldung ab sofort möglichAlle Interessenten haben ab sofort die Möglichkeit zur Anmeldung unter www.windream.com/con17/ticket01 . Nähere Informationen zur windream.CON 2017 sind ebenfalls von der Homepage der windream GmbH unter www.windream.com/con abrufbar. Weitere Details zur Veranstaltung, wie zum Beispiel zur genauen Agenda und zum exakten zeitlichen Ablauf, werden in Kürze bekanntgegeben.