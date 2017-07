Hip’Air – ein Airbag für Senioren

(fair-NEWS)

Dijon, den 18.07.17Im September bringt die Firma Helite Hip’Air auf den Markt, den ersten tragbaren Airbag für Senioren mit elektronischer Sturzerkennung. Damit wird eine Problematik aufgegriffen, die weltweit bekannt ist : Menschen bekommen mit dem Alter immer größere Probleme beim Laufen und sind damit auch anfälliger für Stürze. Durch die schwächeren Knochen kommt es hierbei häufig zu Brüchen. Besonders ein Oberschenkelhalsbruch schränkt die Selbständigkeit der betroffenen Person stark ein und vermindert nicht selten ihre Lebensqualität, physisch und/oder psychisch. Die Tatsache, dass der Großteil der Bevölkerung älter wird, zeigt, dass dadurch ebenfalls die Zahl der Oberschenkelhalsbrüche zunehmen wird. So werden im Jahre 2050, 5 Millionen Oberschenkelhalsbrüche weltweit geschätzt, 100.000 Oberschenkelhalsbrüche gibt es jedes Jahr allein in Deutschland.Mit dem Airbaggurt Hip’Air will die Firma Helite genau diesem Problem entgegen wirken. An dem Projekt wird bereits seit 10 Jahren gearbeitet. Hierzu sind zwei Airbags in dem Gurt integriert, welche sich automatisch über den Hüften auslösen, sobald ein Sturz erkannt wird. In dem Gurt befindet sich ein elektronisches System, welches Bewegung und Sturz in Echtzeit analysiert. Hierbei bestand zu Beginn die Schwierigkeit herauszufinden, wann eine Person stürzt und wann sie sich nur hinsetzt. Damit der Algorithmus so genau wie möglich arbeitet, wurde der Bewegungsablauf vieler verschiedener Personen gemessen und analysiert.Der Algorithmus erkennt den Sturz innerhalb von 200 ms und der Airbag löst sich innerhalb von 80 ms aus. Im Falle eines Sturzes wird der Bodenaufprall durch das Airbagsystem um 90% reduziert und somit dem Risiko eines Oberschenkelhalsbruchs entgegengewirkt.Um die Akzeptanz des Produkts herauszufinden und direktes Feedback zu erfahren, testet Helite den Gurt derzeit in Pflegeheimen in der Burgund.Um das Projekt weiterhin zu verfolgen, hat Helite die Website ww.hip-air.com aufgerufen sowie einen Twitteraccount https://twitter.com/HipAirHelite erstellt.



Bildinformation: Helite