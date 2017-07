take-e-way ist Partner von Trusted Shops

(fair-NEWS) take-e-way ist "Authorized Partner" von Trusted Shops, dem führenden Gütesiegel für Online-Shopping in Europa.



Die take-e-way GmbH bietet Trusted Shops Kunden die komplette und unbürokratische Abwicklung von WEEE, Batterierichtlinie und Verpackungsverordnung in allen EU-Mitgliedstaaten an. take-e-way bietet zudem das Rücknahmesystem für Elektroaltgeräte, das Garantiesystem und den Bevollmächtigten für Firmen ohne eigene Niederlassung in Deutschland gemäß dem deutschen Elektrogesetz an. Auch für CE, RoHS, REACh, ZPÜ/GEMA hat take-e-way praxisgerechte Lösungen. take-e-way betreut über 4.500 Kunden aus 37 Nationen weltweit.



Die Dienstleistungen von take-e-way wurden auf Grundlage der Trusted Shops Qualitätskriterien durch erfahrene Wirtschaftsjuristen geprüft: "take-e-way erfüllt die Trusted Shops Kriterien in vollem Maße.", teilte Wolfgang Hollenbeck von Trusted Shops mit. "Wir freuen uns auf eine konstruktive Partnerschaft mit Trusted Shops, von der auch unsere Kunden profitieren werden.", sagte Christoph Brellinger, Leiter Marketing & Kommunikation von take-e-way.