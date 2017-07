Im Urlaub günstig tanken mit ‚xavvy fuel‘

(fair-NEWS)

Sommerzeit, Reisezeit und oft stellen sich die Fragen „Wo sollte ich auf der Fahrt in den Urlaub am besten Tanken um nicht doppelt und dreifach draufzuzahlen?“ und „Wo tanke ich am Urlaubsort?“. Während zu Hause viele ihre „Geheimfavoriten-Tankstellen“ haben, die häufig 2-4 Cent günstiger sind als die teure Markentankstelle um die Ecke, sieht dies am Urlaubsort und auf der Fahrt dorthin häufig ganz anders aus. Da man es nicht besser weiß, tankt man im Urlaub in der Regel an der erstbesten Tankstelle und meistens zahlt man dafür ordentlich oben drauf. Das muss aber nicht mehr so sein!Gerade in den Urlaubsländern lohnt sich der SpritpreisvergleichDie deutlichen Preisschwankungen die der Spritpreis in Deutschland innerhalb eines Tages erlebt, findet man im europäischen Ausland eher selten, dort bleibt der Preis innerhalb eines Tages recht stabil. Dafür unterscheiden sich die Preise von Tankstelle zu Tankstelle teilweise erheblich und dafür muss man oft nur 1-2 Straßen weiterfahren. So sind in Spanien Preisunterschiede von über 20 Cent keine Seltenheit. In Italien sind Preisunterschiede von über 40 und in Frankreich von über 60 Cent möglich und in Portugal unterscheiden sich die Preise immerhin noch um bis zu 15 Cent. Wir sprechen hier wohlgemerkt von Preisunterschieden pro Liter. Die Ersparnis die man somit mit nur einer einzigen Tankfüllung erzielen kann, beläuft sich also schnell auf den Preis für ein Abendessen inklusive eines guten Glases Wein.Das Vergleichen von Preisen lohnt sich also und nach dem Wegfall der Roaming-Gebühren am 15.06.2017 wird der Preisvergleich auch nicht mehr zu einer teuren Angelegenheit. Die Android-App „Im Urlaub günstig tanken - xavvy fuel“ hilft dabei immer die günstigste Tankstelle zu finden, nicht nur in Deutschland sondern auch in den Urlaubsländern* Andorra, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien.Routensuche mit SpritpreisvergleichMit der App „Im Urlaub günstig tanken - xavvy fuel“ kann man sich nicht nur die Tankstellen und ihre Preise in der Umgebung anzeigen lassen, sondern auch nach Tankstellen entlang einer Route suchen. Einzigartig dabei ist, dass die App einem den zuverlässig prognostizierten Preis zum Zeitpunkt der Ankunft anzeigt. So lässt sich vor Fahrtantritt in den Urlaub schnell und einfach feststellen, wo auf der Route sich das Tanken am meisten lohnt. Neben Tankstellen werden dem Nutzer auch Parkplätze mit Ihren Eigenschaften auf ihren Routen angezeigt. So ist auch ein Planen der Pausen bequem von zu Hause möglich.Angebot an Medienvertreter:Sie haben Interesse an einer gezielten Auswertung für Ihre Region oder wünschen sich spezielle Statistiken? Sprechen Sie uns an, wir erstellen Ihnen gerne nach Möglichkeit die gewünschten Statistiken.



Bildinformation: Im Urlaub günstig tanken mit ‚xavvy fuel‘