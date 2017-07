(fair-NEWS)

Karlsruhe, 18.07.2017 - MEHRWERK, Spezialist für softwarebasierte Prozessoptimierung aus Karlsruhe, stellt am 03. August 2017 von 10:00 bis 11:00 Uhr eine eCommerce-Lösung vor, die reibungslos mit den ERP-Systemen SAP® ERP und Microsoft Dynamics seine volle Leistungsfähigkeit entfaltet.Das besondere an der Lösung: Sie baut auf der bereits aufwändig konfigurierten Business-Logik des ERPs und dem wertvollen Datenbestand auf - d. h. das Rad muss nicht neu erfunden werden. Im Gegenteil: Das bestehende Fundament wird mit den vielfältigen Möglichkeiten der eCommerce-Lösung (z. B. umfangreiches Content Management) kombiniert und das SAP® ERP oder Microsoft-Dynamics-System wird in eine Quelle für zufriedenere Kunden, smarten Vertrieb und bessere Partnerschaft verwandelt.In der Live-Produktpräsentation erhalten die Webinar-Teilnehmer einen Einblick in die eCommerce-Lösung und Antworten auf individuelle Fragen.Die <a href="http://bit.ly/2tlat0H">Anmeldung zum Webinar "Leistungsstark: eCommerce auf ERP-Basis - für SAP® und Microsoft Dynamics" </a>ist kostenfrei.



Bildinformation: MEHRWERK lädt ein zum Webinar "Leistungsstarker eCommerce" am 03. August 2017