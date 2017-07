Widerruf von Autokrediten: So geben Sie Ihren "Schummel-Diesel" einfach zurück!

(fair-NEWS)

18.07.2017- Verbraucher können in vielen Fällen ihre finanzierten Fahrzeuge zurückgeben. So lässt sich auch ein vom Abgasskandal betroffener "Schummel-Diesel" loswerden.WiderrufsmöglichkeitBei einem Autokredit hat die kreditgebende Bank den Verbraucher als Kreditnehmer unmissverständlich und deutlich auf sein Widerrufsrecht hinzuweisen. Das Gesetz sieht bestimmte formelle und inhaltliche Anforderungen an eine solche Widerrufsbelehrung vor. Wurde ein Verbraucher unvollständig oder fehlerhaft über sein Widerrufsrecht aufgeklärt, beginnt die Widerrufsfrist erst gar nicht zu laufen. Dies hat zur Folge, dass dem Verbraucher letztendlich ein sog. "ewiges Widerrufsrecht" zusteht. Hat der Autoverkäufer den Vertrag zur Finanzierung des Fahrzeugs vermittelt, ist mit dem Widerruf des Autokredits auch die Rückabwicklung des Autokaufvertrags verbunden.Welche Verträge sind betroffen?Betroffen sind ab dem 11.06.2010 geschlossene Kreditverträge, die durch den Autoverkäufer vermittelt wurden. Extrem lukrativ dürfte ein Widerruf von ab dem 13.06.2014 abgeschlossenen Kreditverträgen sein, denn es sieht danach aus, als müsste der Verbraucher dann nicht einmal mehr Nutzungsersatz zahlen. Nach Recherchen der Kanzlei Dr. Steinhübel Rechtsanwälte haben u.a. folgende Banken Autokredite vergeben:- Alfa Romeo Bank- Audi Bank- Auto Europa Bank- BANK11 - Die Autobank- BMW Bank- BW Bank Baden-Württembergische Bank- Commerzbank- Fiat Bank- Ford Bank- Honda Bank- Jaguar Bank- Lancia Bank- Land Rover Bank- Maserati Bank- Mercedes-Benz Bank- MKG Bank- Nissan Bank- Opel Bank- Peugeot Bank- Renault Bank- Santander Consumer Bank- SEAT Bank- Skoda Bank- Targobank- Toyota Kreditbank- Volkswagen BankRechtsfolgen des erfolgreichen WiderrufsNach erfolgtem Widerruf gibt der Verbraucher das Fahrzeug zurück und erhält dafür dann einen Großteil seiner bislang gezahlten Raten, nämlich den Tilgungsanteil, und die komplette Anzahlung zurück. Die finanzierende Bank hat lediglich einen Anspruch auf die in den monatlichen Raten enthaltenen Zinsanteile. Bei den ab dem 13.06.2014 abgeschlossenen Finanzierungsverträgen muss der Verbraucher voraussichtlich nicht einmal Nutzungsersatz für die gefahrenen Kilometer oder Wertersatz für gegebenenfalls vorliegende Schäden am Fahrzeug zahlen.So entledigen auch Sie sich eines "Schummel-Diesels"Die Möglichkeit ein Fahrzeug über den Widerruf des verbundenen Kreditvertrages loszuwerden, dürfte vor allem Käufer eines sog. "Schummel-Diesels" interessieren. Aufgrund zu erwartender Diesel-Fahrverbote in den Städten und dem damit drohenden Wertverlust solcher Fahrzeuge, wollen viele Käufer die erworbenen Fahrzeuge loswerden. Der Widerruf des Autokredits ermöglicht dies auf elegante Art und Weise.Kann auch ich meinen Vertrag noch widerrufen?Da die Prüfung der Widerrufsbelehrungen kompliziert ist, muss grundsätzlich eine Prüfung des konkreten Einzelfalls erfolgen. Die Prüfung sollte stets einem in Widerrufsfragen erfahrenen Rechtsanwalt überlassen werden. Die Kanzlei Dr. Steinhübel Rechtsanwälte hat infolge ihrer speziellen Rechtskenntnisse bereits für eine enorme Anzahl an Mandanten Kreditverträge widerrufen und im Anschluss daran erfolgreich Rückabwicklungsansprüche durchgesetzt. Gerne prüfen wir auch Ihre Widerrufsbelehrung, um eine kostenlose Ersteinschätzung der Erfolgsaussichten abzugeben.Dr. Steinhübel RechtsanwälteKonrad-Adenauer-Str. 9, 72072 TübingenTelefon (07071) 9 75 80-0, Fax (07071) 9 75 80-60 www.kapitalmarktrecht.de , kanzlei@kapitalmarktrecht.de



Bildinformation: Dr. Steinhübel Rechtsanwälte