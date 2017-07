Influencer Marketing mit weniger Streuverlusten

(fair-NEWS)

Bremen. Unternehmen setzen im Marketing mit Influencern auf die falschen Plattformen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Während Instagram und Youtube einem Hype unterliegen, werden Blogger als vertrauenswürdige Multiplikatoren unterschätzt. Die enormen Kosten für Reichweite übersteigen den Nutzen für die Conversion.Eduard Andrae, Experte für Blogger-Relations, betont: „Unternehmen verstehen unter Influencer-Marketing die Kommunikation über bekannte Namen bei Instagram, Youtube oder Facebook. Deren Fans interessieren sich weniger für das präsentierte Produkt als für die Person des Prominenten. So kommt es zu Streuverlusten.“ Ronaldo oder Messi sind passende Beispiele: Sie bedienen eine zwar große, aber eher unspezifische Zielgruppe. Produktanbieter treffen damit bedingt ihre Zielgruppe und zahlen einen hohen Preis.Ein weiteres Argument ist die Lebensdauer eines Postings in der Wahrnehmung der Adressaten: „Ein Instagram-Post wird 21 Stunden, ein Youtube-Video gute drei Wochen wahrgenommen. Blogposts besitzen dagegen zwei Jahre lang Relevanz. Darüber hinaus finden Nutzer sie bei Google und anderen Suchmaschinen“, führt Andrae aus. Ein unschätzbarer Vorteil: „Als Ergebnis einer Google-Suche erreichen die Botschaften im Blogpost die Nutzer in dem Moment, wo ein Bedürfnis besteht. Instagram- oder Facebook-Posts hingegen erreichen die Nutzer als Push-Message. Dies oft zu einem unpassenden Zeitpunkt.“Der nächste Pluspunkt der Blogs: sie bieten viel mehr Platz und ermöglichen bessere Produktbeschreibungen, Präsentationen und Berichte. Blogger verbinden in einem Beitrag Texte, Bilder, Infografiken, Audio und Video. Sie agieren mit dem Leser, indem Sie Umfragen oder Meinungsumfragen einsetzen. So entsteht eine viel engere und emotionale Bindung der Adressaten, als es mit einem Instagram-Post möglich wäre.Weiterführende Quelle:



Bildinformation: Eduard Andrae - Gründer von trusted blogs GmbH